(AGENPARL) – gio 16 giugno 2022 GIUSTIZIA: ZANETTIN (FI), DA FI CONTRIBUTO FONDAMENTALE A RIFORMA

“Mi occupo in Parlamento del tema delle porte girevoli tra magistratura e politica fin dalla quattordicesima legislatura. Finalmente, dopo tanti anni di sterili dibattiti, è stato oggi sancito il divieto dei magistrati, che hanno ricoperto incarichi politici, di tornare a svolgere funzioni giurisdizionali. Salutiamo quindi con favore l’approvazione definitiva della riforma dell’ordinamento giudiziario, che sancisce anche la separazione delle funzioni tra magistratura requirente e magistratura giudicante ed il voto degli avvocati nei consigli giudiziari. Sono riforme molto importanti alle quali Forza Italia ha dato un contributo decisivo”. Così, in una nota, il deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia alla Camera, Pierantonio Zanettin.

