(AGENPARL) – Roma, 27 ottobre 2021 – Il governo prevede di allentare le restrizioni alla partecipazione a eventi su larga scala, come giochi sportivi e concerti, dalla prossima settimana in risposta a un costante calo dei casi di coronavirus in tutto il Giappone, secondo fonti che hanno familiarità con la questione.

Attualmente il numero massimo di spettatori consentito a tali eventi è limitato a 10.000 o al 50% della capacità della sede.

Il governo solleverà lunedì il tetto di 10.000 imposto a Tokyo e in 26 prefetture, che erano in stato di emergenza o quasi stato di emergenza fino al mese scorso, hanno affermato le fonti. Manterrà il limite del 50 percento per qualche tempo in tutto il paese.

La politica sarà finalizzata dopo essere stata discussa da un sottocomitato governativo sulla risposta al coronavirus già giovedì, hanno affermato le fonti.

Il governo dovrebbe anche prendere in considerazione modi per allentare ulteriormente le restrizioni, inclusa la possibilità di consentire sedi complete a determinate condizioni, e presentarle il mese prossimo quando compilerà la sua risposta COVID-19.

Le condizioni possono includere la richiesta agli spettatori di mostrare la prova della vaccinazione o un test COVID negativo, hanno affermato le fonti.