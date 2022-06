(AGENPARL) – Roma, 01 giugno 2022 – Gazprom ha confermato la sospensione completa delle forniture di gas alla danese Orsted Salg & Service A/S e Shell Energy Europe (filiale europea di Shell) a causa del mancato pagamento in rubli, ha affermato mercoledì la holding russa del gas.

“Alla fine della giornata lavorativa del 31 maggio, Gazprom Export non ha ancora ricevuto un pagamento da Orsted Salg & Service per il gas fornito in aprile, che doveva essere effettuato in ottemperanza al DPR n. 172 di marzo 31, 2022”, si legge nella nota. Nessun pagamento è stato ricevuto nemmeno da Shell Energy Europe per il gas consegnato ad aprile.

Nel 2021, Gazprom Export ha fornito 1,97 miliardi di metri cubi di gas a Orsted Salg & Service, che secondo Gazprom rappresentavano circa i due terzi del consumo totale di gas della Danimarca. Il contratto tra Gazprom Export e Shell Energy Europe Limited prevede forniture fino a 1,2 miliardi di metri cubi di gas alla Germania all’anno.

I pagamenti per il gas fornito dal 1 aprile devono essere effettuati in rubli tramite nuovi dettagli del conto, di cui le controparti sono state debitamente informate, ha osservato Gazprom.

Martedì, Gazprom Export ha dichiarato che a partire dal 1 giugno sospenderà le forniture contrattuali di gas russo a Orsted, nonché alla filiale europea della British Shell, Shell Energy Europe Limited, a causa del fatto che entrambe le società non hanno pagato il gas fornito in aprile e ha rifiutato di effettuare pagamenti in rubli.

Orsted ha detto in precedenza che si stava preparando a questo scenario, aggiungendo che stava riempiendo i suoi impianti di stoccaggio in Danimarca e Germania.