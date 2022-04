(AGENPARL) – Roma, 28 aprile 2022 – La Polonia continua ad acquistare gas russo, nonostante le dichiarazioni che non lo farà. Dopo la sospensione delle consegne dirette dalla Russia a causa del rifiuto di pagare in base al nuovo schema, il gas russo va in Polonia al contrario dalla Germania attraverso il gasdotto Yamal-Europa, ha detto ai giornalisti il ​​portavoce di Gazprom Sergei Kupriyanov.

“Questa settimana, la Polonia ha rifiutato di pagare le forniture di gas dalla Russia in base al nuovo ordine, in rubli. È stato solennemente annunciato che il gas russo non è più necessario e non sarà acquistato. Ma in realtà non è così. Dopo il sospensione delle forniture dirette, la Polonia acquista gas russo, ma ora in Germania, da dove viene consegnato al contrario alla Polonia tramite il gasdotto Yamal-Europa”, ha affermato.

Kupriyanov ha specificato che il volume del rovescio è di circa 30 milioni di metri cubi. m al giorno, che corrisponde quasi esattamente alle domande previste dal contratto con Gazprom Export nei giorni precedenti.

In precedenza, è stato riferito che le forniture di gas inverso tramite il gasdotto Yamal-Europa dalla Germania alla Polonia sono aumentate di un altro 3,5% la mattina del 28 aprile, dopo essere aumentate di oltre cinque volte il giorno prima. Il pompaggio di gas attraverso il gasdotto dalla Germania alla Polonia è aumentato a 1,28 milioni di metri cubi all’ora.

Il 27 aprile, Gazprom ha annunciato di aver completamente sospeso le forniture di gas alla società bulgara Bulgargaz e alla polacca PGNiG a causa del mancato pagamento in rubli in tempo.

Il 23 marzo, il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato di trasferire in rubli i pagamenti per l’esportazione di gas russo verso paesi ostili. Ha detto che la Russia rifiuterà di accettare pagamenti nell’ambito di tali contratti in valute compromesse, inclusi dollari ed euro. Il 26 aprile, la holding russa del gas ha inviato una notifica alle società importatrici di Polonia e Bulgaria in merito alla cessazione delle forniture di gas dal 27 aprile a causa del loro rifiuto di effettuare accordi finali in rubli russi.

Secondo il Servizio doganale federale russo, nel 2021 le forniture di gas russo alla Polonia sono aumentate del 9,4% a 10,58 miliardi di metri cubi. Le consegne in Bulgaria sono raddoppiate l’anno scorso, fino a 3,15 miliardi di metri cubi.