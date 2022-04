(AGENPARL) – dom 24 aprile 2022 Francia: Gelmini, vittoria Macron bella notizia, adesso Ue unita per stop conflitto Ucraina

“I francesi hanno scelto: vince in modo netto Macron. Una bella notizia per l’Europa, e anche per l’Italia. Adesso Ue determinata per cercare una via d’uscita al conflitto in Ucraina, e per costruire sempre più un’unità politica, economica, e di difesa”.

Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie.

Fabrizio Augimeri

