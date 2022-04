(AGENPARL) – mer 06 aprile 2022 FOTONOTIZIA | Una bandiera dell’Ucraina sventola sui palazzi del Comune di Venezia e Mestre. Il sindaco Brugnaro: “Un gesto di vicinanza e solidarietà verso un popolo tenace che difende la propria libertà”

Una bandiera dell’Ucraina sventola da oggi sulle facciate di Ca’ Farsetti e del Municipio di Mestre. Un gesto simbolico di solidarietà nei confronti del popolo ucraino e di tutti i sindaci catturati, rilasciati o morti per difendere le loro Città e il loro Paese. A issare la bandiera blu e gialla è stato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che ha scelto questo appuntamento istituzionale come prima uscita pubblica dopo essere stato dimesso dall’ospedale di Padova, in cui è stato ricoverato nei giorni scorsi a causa di un malore.

“Non sto ancora benissimo, ma sono in fase di recupero – ha dichiarato il primo cittadino – oggi ho assolutamente voluto venire qui a Ca’ Farsetti per innalzare la bandiera dell’Ucraina in omaggio a una popolazione di persone tenaci, che hanno tanta voglia di difendere la loro libertà e forse anche la nostra. La città di Venezia sta accogliendo donne e bambini ucraini dando loro assistenza e ospitalità, ma ha voluto anche esporsi in questa scelta di campo che a questo punto del conflitto diventa inevitabile. L’Ucraina deve restare libera, viva la Resistenza ucraina”.

Venezia, 6 aprile 2022

