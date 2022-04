(AGENPARL) – ven 22 aprile 2022 FORZA ITALIA, DE MEO (FI): “GRATO PER NOMINA. LAVORERO’ PER TENERE VIVO LEGAME TRA ITALIANI ALL’ESTERO E NOSTRO PAESE”

“Ringrazio il presidente Silvio Berlusconi, il coordinatore nazionale Antonio Tajani e il responsabile dei Dipartimenti Alessandro Cattaneo per la mia nomina a Responsabile nazionale del Dipartimento Italiani all’Estero di Forza Italia» – dichiara l’On. Salvatore De Meo – «Tale incarico mi onora e mi stimola a lavorare con i tantissimi cittadini italiani che vivono all’estero con cui Forza Italia intende rafforzare il costante contatto di confronto e di ascolto affinché possano continuare a tener vivo il proprio legame con l’Italia anche con la partecipazione al dibattito politico nazionale. Lo loro scelta di vivere all’estero, in molti casi con non poche difficoltà e sofferenze, li porta oggi a rappresentare la nostra nazione in altri Paesi del mondo, motivo per cui credo sia importante non solo ricevere da loro la testimonianza di come l’Italia venga percepita al di fuori dei confini nazionali, ma anche rafforzare il loro ruolo nelle comunità che li ospitano nonché saper interpretare e riscontrare le loro aspettative e problematiche, all’estero e in Italia, affinché la lontananza fisica non diventi anche una barriera sociale o morale”.

Lo dichiara in una nota il deputato di Fi Salvatore De Meo.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this