FIUMICINO (ROMA): PMI CONFARTIGIANATO: “E’ EMERGENZA NCC ABUSIVI. DA DUE MESI AEROPORTO IN MANO ALLA CIMINALITA'”

(AGENPARL) – gio 16 giugno 2022 EMERGENZA NCC A ABUSIVI ALL’AEREOPORTO DI

FIUMICINO DI ROMA

L’ALLARME DELLA FEDERAZIONE PMI

CONFARTIGINATO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI

ROMA

“DA DUE MESI L’AEREOPORTO DI FIUMICINO E’ IN

MANO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA. URGENTE

TAVOLO PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO”

Fiumicino (Roma), 16 giugno 2022

E’ emergenza NCC abusivi all’Aeroporto di Fiumicino di

Roma. Da diverse settimane lo scalo romano è preda di

autisti non autorizzati che, in maniera del tutto abusiva,

svolgono il servizio di Noleggio con conducente. A dare

l’allarme è il presidente della Federazione della PMI

Confartigianato della Città Metropolitana di Roma, Diego

Righini, Associazione di imprese maggiormente

rappresentativa tra le imprese del Noleggio Con

Conducente in servizio presso le cooperative Sub-

Concessionarie, che ha sollecitato tutte le autorità

competenti.

“Da due mesi l’Aeroporto Fiumicino di Roma è in mano alla

criminalità organizzata che procaccia utenti fuori

l’Aeroporto in modo abusivo”, denuncia Righini, “Un

problema non solo economico per chi svolge in maniera

regolare il servizio di NCC, ma soprattutto per gli utenti che

possono andare incontro a situazioni spiacevoli e in alcuni

casi anche pericolose. Bisogna dare atto alle Forze

dell’Ordine per l’ottimo lavoro svolto nelle ultime

settimane, con diverse azioni volte al contrasto

dell’esercizio abusivo dell’attività di trasporto pubblico non

di linea”.

La Federazione PMI della Confartigianato di Roma da tempo

è in attesa della convocazione da parte della Prefettura di

Roma del tavolo di riorganizzazione del servizio NCC,

insieme all’ENAC, la Regione Lazio e la Città Metropolitana

di Roma presso l’Aeroporto di Fiumicino. “Segnaliamo”,

conclude Righini, “che c’è stata la violazione del contratto

di sub-concessione e dell’accordo sindacale trovato in sede

ENAC nell’aprile 2021. Per questo motivo, fino a quando

non ci sarà un nuovo accordo, i nostri iscritti non

pagheranno più canoni e royalty alla Società Aeroporti di

Roma. I nostri iscritti si rifiutano da sempre di pagare

denari ai criminali per acquisire lavoro come NCC”.

Didascalia foto: Gianluca Righini (a sinistra) con il delegato

NCC Pullman turistici Federazione PMI Confartigianato,

Gianluca Sferrazza.

