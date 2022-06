FIFA World Cup-2022-06-13 21:25

𝑻𝒉𝒆𝒚’𝒓𝒆 𝒈𝒐𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒐 𝑸𝒂𝒕𝒂𝒓 🏆

The moment @Socceroos qualified for the #FIFAWorldCup! 🇦🇺 https://t.co/XTJ3fib9YdTwitter – FIFA World Cup