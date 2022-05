(AGENPARL) – sab 21 maggio 2022 FI: D’ATTIS, “BERLUSCONI? LEADER SENZA CONFRONTI”

“Berlusconi è “fuori concorso”: un leader senza confronti e lo ha dimostrato anche stavolta a Napoli durante il suo intervento alla grande convention di Forza Italia. Il nostro presidente è in perfetta forma e ogni giorno dà prova di lungimiranza, capacità di dialogo, umanità ed equilibrio senza paragoni. Il suo talento e la sua grandezza politica consentiranno al centrodestra -ne siamo certi- di tornare al governo del Paese e di lavorare per la crescita ed il benessere degli italiani”. Così in un nota il commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

