(AGENPARL) – gio 19 maggio 2022 FI: BARELLI, BENTORNATO BENIGNI, RIPRENDIAMO CAMMINO INSIEME CON ENTUSIASMO E IMPEGNO

“Bentornato a Stefano Benigni! Contenti di riprendere insieme il cammino con l’entusiasmo e l’impegno di sempre. Mai come oggi, nel Paese, c’e’ bisogno della buona politica, quella legata ai territori, vicina alla gente, interpretata con abnegazione e generosità e Stefano Benigni e’ in grado di farla. Per questo il suo e’ un importante contributo”. Lo scrive in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.

