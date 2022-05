(AGENPARL) – gio 05 maggio 2022 #FestaEuVenezia2022: domani all’M9 l’incontro sul tema “Europa e Sport”

Nella sua seconda giornata di svolgimento la “Festa dell’Europa 2022” entrerà domani in singolare commistione con “Pavè-Pedalando a Venezia” (il Bike festival di narrazione in programma dal 6 all’8 maggio all’M9).

Il nuovo appuntamento proposto dalla rassegna “Caffè Europa” si sposta infatti all’interno del Chiostro dell’M9, dove alle ore 16 si terrà l’incontro sul tema “Europa e sport”, a cui prenderanno parte, col vicesindaco del Comune di Venezia, politici, amministratori locali, manager, esperti del settore.

La “Festa dell’Europa 2022”, giunta alla sua decima edizione, è promossa anche quest’anno da Europe Direct del Comune, in collaborazione con Consiglio d’Europa-Ufficio di Venezia, Parlamento Europeo-Ufficio di Milano e Commissione Europea.

