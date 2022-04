(AGENPARL) – ven 15 aprile 2022 COPPA DEL MONDO DI SPADA MASCHILE A PARIGI

OTTO AZZURRI AL TABELLONE PRINCIPALE DI DOMANI

SI INIZIERÀ CON UN DERBY TRA IL “BIG” SANTARELLI E IL “BABY” PIATTI

PARIGI – “Challenge Monal” al via oggi a Parigi: sono otto gli italiani qualificati per il tabellone principale di una delle prove di Coppa del Mondo di spada maschile più affascinanti del calendario.

Andrea Santarelli, Gabriele Cimini e Federico Vismara erano già ammessi per diritto di ranking tra i migliori 64 che disputeranno oggi la fase decisiva della competizione. Le tre “teste di serie” sono state poi raggiunte, al termine degli assalti odierni, da Enrico Garozzo, Gianpaolo Buzzacchino, Davide Di Veroli, Andrea Vallosio e dall’under 20 Enrico Piatti, bravi a superare gironi e tabelloni preliminari di una lunga giornata inaugurale.

Domani, dunque, sulle pedane dello Stade Pierre de Couberin, il clou della gara individuale con otto azzurri protagonisti e subito un derby tra Santarelli e Piatti.

Domenica, invece, la Coppa del Mondo degli spadisti a Parigi si chiuderà poi con la prova a squadre in cui l’Italia del CT Dario Chiadò schiererà un quartetto composto da Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Andrea Santarelli e Federico Vismara.

COPPA DEL MONDO SPADA MASCHILE – Parigi, 15 aprile 2022

Tabellone da 64 (domani)

Cimini (ITA) – Kock (Hun)

Vallosio (ITA) – Kano (Jpn)

Santarelli (ITA) – Piatti (ITA)

Garozzo (ITA) b. Elsayed (Egy)

Buzzacchino (ITA) – Reizlin (Ukr)

Di Veroli (ITA) – Romero (Esp)

Vismara (ITA) – Nagy (Hun)

Tabellone preliminare da 64

Garozzo (ITA) b. Correnti (Fra) 15-11

Buzzacchino (ITA) b. Zawrotniak (Pol) 15-13

Piatti (ITA) b. Tulen (Ned) 15-10

Di Veroli (ITA) b. Masuda (Jpn) 15-11

Vallosio (ITA) b. Beran (Cze) 15-12

Tabellone preliminare da 128

Correnti (Fra) b. Paolini (ITA) 15-9

Garozzo (ITA) b. Sanchez Lethem (Gbr) 15-11

Kelly (Swe) b. De Mola (ITA) 14-13

Buzzacchino (ITA) b. Roa (Col) 15-10

Piskovatskov (Usa) b. Cuomo (ITA) 15-12

Andrasfi (Hun) b. Mencarelli (ITA) 15-10

Piatti (ITA) b. Djatsuk (Est) 15-13

Di Veroli (ITA) b. Hamilton-Meike (Hun) 15-8

Vallosio (ITA) b. Son (Kor) 15-10

Tabellone preliminare da 256

Buzzacchino (ITA) b. Gally (Fra) 15-13

Mencarelli (ITA) b. Castillo Gutierrez (Col) 15-6

Piatti (ITA) b. Schmier (Ger) 15-113

Fase a gironi

Gianpaolo Buzzacchino: 4 vittorie, 2 sconfitte

Valerio Cuomo: 5 vittorie, 1 sconfitta

Davide Di Veroli: 5 vittorie, 1 sconfitta

Enrico Garozzo: 4 vittorie, 2 sconfitte

Giacomo Paolini: 5 vittorie, 1 sconfitta

Andrea Vallosio: 5 vittorie, 1 sconfitta

Simone Mencarelli: 3 vittorie, 2 sconfitte

Enrico Piatti: 2 vittorie, 3 sconfitte

Daniel De Mola: 5 vittorie, 1 sconfitta

