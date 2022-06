(AGENPARL) – ven 24 giugno 2022 Fastweb al fianco dei ministeri di Giustizia e Trasformazione digitale per il reinserimento dei detenuti nel mondo del lavoro

L’azienda di telecomunicazioni ha avviato un importante iniziativa volta a trasmettere ad alcuni detenuti del carcere di Bollate il know how del processo per smaltire e recuperare li apparati di rete.

Cagliari, 24 giugno 2022 – Fastweb aderisce al Memorandum d’Intesa del Programma “Lavoro Carcerario”, un progetto promosso dal Ministero della Giustizia e dal Ministero dell’Innovazione Tecnologica e la Transizione digitale per aumentare le opportunità professionali dei detenuti nei settori Tlc e Ict e favorire il loro reinserimento sociale. L’adesione all’iniziativa rientra nell’ambito di “TU SEI FUTURO”, la nuova visione strategica di Fastweb basata sul perseguimento dei più alti standard di responsabilità sociale e sostenibilità ambientale, oltre che sul rinnovato impegno per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con la quale l’azienda si impegna a costruire un futuro sempre più connesso, inclusivo ed ecosostenibile.

Al fine di consentire alle detenute e ai detenuti di acquisire competenze professionali tecniche ed imparare così un mestiere volto al reinserimento nel mondo del lavoro, e al tempo stesso contribuire allo sviluppo dell’economia circolare, Fastweb ha dato il via ad una iniziativa che prevede il coinvolgimento di alcuni reclusi del Carcere di Bollate nelle attività dell’azienda dedicate al recupero, al riciclo e al ricondizionamento di componenti dei propri apparati di rete.

Grazie al supporto di Sielte e alla collaborazione con Bee4, cooperativa impegnata nell’inclusione sociale all’interno degli istituti penitenziari, sarà così possibile integrare un numero crescente di detenuti in attività di rigenerazione degli apparati di rete Fastweb presso il Centro di Assistenza Tecnica di Colico (LC) e in attività di pulizia, sanificazione e confezionamento presso la sede della Casa di Reclusione di Milano a Bollate.

Per entrambe queste attività è prevista una formazione del personale detenuto – che apprende tanto il recupero a nuova vita di oggetti ancora funzionanti per ridurre l’aumento di rifiuti, quanto il corretto trattamento del materiale che invece non può essere ricondizionato – e favoriscono dinamiche di aggregazione e di collaborazione costruttiva dovute al necessario e continuo scambio di informazioni tecniche tra il personale.

Fastweb

Con 2,7 milioni di clienti su rete fissa e 2,6 milioni su rete mobile Fastweb è uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia. L’azienda promuove la trasformazione digitale della collettività per costruire un futuro sempre più connesso, inclusivo ed ecosostenibile. Dalla sua creazione nel 1999, la società ha puntato sull’innovazione e sulle infrastrutture di rete per garantire la massima qualità nella fornitura di servizi a banda ultralarga e favorire la digitalizzazione dei cittadini e del Paese. Per aiutare tutti a costruire il proprio futuro con fiducia, l’azienda investe continuamente in reti performanti a velocità Gigabit e in servizi innovativi, incoraggia la più ampia diffusione tra la popolazione delle competenze digitali, promuove una cultura inclusiva, coltivando la crescita dei talenti, e sostiene la lotta ai cambiamenti climatici. Dal 2015 la società acquista il 100% dell’energia da fonti rinnovabili e nel 2020 ha fissato ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni approvati da Science Based Target iniziative. Già Carbon Neutral per le emissioni dirette e per quelle derivanti dall’erogazione del servizio ai propri clienti, Fastweb ha definito l’ambizioso obiettivo di diventare completamente Carbon Neutral entro il 2025. Premiata con il secondo posto della classifica Europe’s Climate Leaders 2021 del Financial Times Fastweb ha ricevuto da Standard Ethics il rating di sostenibilità “EE” (Strong). Dal gennaio 2022 Fastweb è società Benefit.

Per informazioni:

🔊 Listen to this