Entro lunedì 9 maggio associazioni e società sportive, gruppi sportivi e associazioni di volontariato sociale possono presentare progetti di attività motoria, ginnastica dolce, di mantenimento e pratica sportiva per giovani e adulti a partecipazione libera e gratuita, da organizzare, dall’1 giugno al 18 settembre, nell’ambito dell’iniziativa “Estate nei parchi in città”.

Potranno essere proposti corsi di ginnastica, ginnastica dolce, yoga, biodanza, Tai chi, Qi gong, Do in, bellydance, danza contemporanea, kung fu, autodifesa, espressività corporea e altre attività che stimolino la motricità, il benessere psico-fisico, migliorino la qualità e lo stile di vita e favoriscano la relazione interpersonale e la socializzazione.

Gli spazi verdi a disposizione per la pratica delle attività saranno Parco Querini, Parco Città, Parco Fornaci, Parco Retrone, villa Tacchi e nelle aree verdi di via de Nicola 8 e via Goito.

Le proposte vanno presentate via email al servizio Istruzione, sport, partecipazione, secondo le modalità indicate nell'avviso pubblicato sul sito del Comune.

