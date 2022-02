(AGENPARL) – Roma, 19 gennaio 2022 – Non amo pensare che «La medicina ha fatto così tanti progressi che ormai più nessuno è sano, secondo il pensiero di Aldous Huxley.

Ma soprattutto non amo pensare che «il miglior medico è la natura: guarisce i due terzi delle malattie e non parla male dei colleghi» per dirla al famoso medico romano Galeno, i cui punti di vista hanno dominato la medicina occidentale per tredici secoli, fino al Rinascimento.

Oggi più che mai sembra regnare molta confusione anche tra gli esperti.

C’è un interessante un articolo dal titolo «La follia di seguire i modelli Covid» del 4 gennaio 2022 di due professori universitari: Carl Heneghan e Tom Jefferson.

The madness of following the Covid models https://t.co/811Y2IQ60A — Carl Heneghan (@carlheneghan) January 12, 2022

Vediamo più in particolare l’articolo.

«Abbiamo bisogno di guardare le prove del mondo reale invece di proiezioni cariche di sventura», scrivono i due professori.

«L’ansia dei ministri di capire cosa potrebbe accadere dopo ha portato a un eccessivo affidamento su questi modelli. Il messaggio di paura ha fornito una motivazione per misure disumane, dall’isolamento all’abbandono di alcuni dei più vulnerabili nella nostra società. Ha anche creato aspettative irrealistiche su ciò che gli interventi possono fare per ridurre il peso del Covid», sostengono i due esperti.

«Nel frattempo, gli impatti negativi di tali politiche restrittive sono vasti, di ampia portata e non devono essere sottovalutati. Saranno sentiti per le generazioni a venire, specialmente dai membri più deboli della nostra società», proseguono i due esperti», proseguono.

«Finalmente, però, sembra che siamo arrivati allo stadio in cui i modelli vengono propriamente chiamati in causa. Nonostante i modelli prevedano un’enorme catastrofe dalla variante Omicron, il 21 dicembre 2021 il primo ministro Boris Johnson ha dichiarato: “Non pensiamo che oggi ci siano prove sufficienti per giustificare misure più severe prima di Natale”. Tradotto in modo approssimativo, significa che ci stavamo lasciando alle spalle le previsioni del giorno del giudizio. Da allora non sono state nemmeno annunciate nuove restrizioni e il primo ministro si è avvicinato il più possibile a dire che non ci sarà un altro blocco».

I due professori si chiedono a questo punto «Allora perché ci è voluto così tanto tempo per arrivare a questo punto, in cui i ministri esaminano le prove e i dati effettivi? La mancanza di sfida (almeno fino a tempi relativamente recenti) ai numeri forniti dai modellisti non ha certamente aiutato».

«Esiste un approccio alternativo per seguire i modelli: utilizzare le prove e i dati per monitorare da vicino gli eventi e cambiare rotta se necessario. Ciò significa pensare in modo flessibile, agire di conseguenza ed essere critici nei confronti di qualsiasi ipotesi fatta sul futuro. Questi sono principi fondamentali per chi sa qualcosa di pratica clinica e di affrontare i virus respiratori».

«In contrasto con i modelli, studi condotti in Inghilterra, Scozia e Sud Africa hanno indicato esiti meno gravi del ceppo Omicron. I casi sono aumentati, ma non si sono avvicinati per nulla al raggiungimento del milione previsto dai consulenti scientifici per la fine di dicembre . Mentre il numero di pazienti ricoverati in ospedale con Covid è aumentato, un numero significativamente inferiore di persone necessita di cure intensive rispetto alle ondate precedenti e anche la mortalità è stata di gran lunga inferiore. E per la prima volta durante la pandemia, vengono poste domande su chi è ricoverato “per” o “con” Covid e chi lo sta prendendo in ospedale: dati accurati sono fondamentali per informare eventuali future restrizioni politiche che potrebbero avere vasta portata conseguenze».

«Grazie alla decisione in Inghilterra di fermarsi e non precipitarsi nelle restrizioni, l’intera natura del dibattito sul Covid è cambiata. I politici si sono uniti ai pubblicani nel voler mantenere aperta la società».

«Ci sono ancora alcuni che cercano di imporre ulteriori restrizioni, tuttavia. Queste richieste si basano su presupposti poveri che gli interventi non farmaceutici funzionino effettivamente, quando troppo spesso non lo fanno».

«Lockdown, coprifuoco, chiusura delle frontiere, mascherine obbligatorie, passaporti vaccinali: in che modo hanno aiutato le amministrazioni decentrate in Scozia e Galles? Le loro posizioni più rigide hanno impedito interventi futuri? Ad esempio, nell’ottobre dello scorso anno, in Galles sono stati introdotti i certificati verdi Covid per eventi e locali notturni. Eppure qualcuno può indicare qualche prova della loro efficacia? Al contrario, tali interventi accrescono l’insaziabile appetito per misure ancora più autoritarie: alla fine di dicembre, il Galles ha istituito nuovi rigorosi limiti alle restrizioni sociale. Quando mancano le prove dell’efficacia di queste misure e c’è così tanta variazione tra le giurisdizioni, è chiaro che la politica sta giocando un ruolo più importante della salute pubblica».

«Nell’aprile 2020, durante il primo blocco del Regno Unito, abbiamo scritto : “Il blocco manderà in bancarotta tutti noi e i nostri discendenti, ed è improbabile che a questo punto rallenti o fermi la circolazione virale, poiché il genio è fuori dalla lampada. Ciò a cui si riduce la situazione attuale è questo: il tracollo economico è un prezzo che vale la pena pagare per fermare o ritardare ciò che è già tra noi?’ Ora c’è una crescente accettazione del fatto che il virus sia endemico e che ci circonda, quindi dovremmo essere ancora più critici sul ruolo degli interventi futuri».

«Allora come dobbiamo andare avanti? In primo luogo, i governi dovrebbero imparare a fidarsi delle loro persone, fornire consigli e informazioni generali e basati su prove sui rischi che potrebbero incontrare nella loro vita quotidiana».

«In secondo luogo, dovrebbero cessare i bollettini sulle vittime e sui decessi in stile prima guerra mondiale. Anch’essi si basano su ipotesi e non su prove solide. Corrono il rischio di generare uno stato di paura, in cui le persone si sentono minacciate e lottano per far fronte all’incertezza. Possono anche spingere le persone verso l’altro estremo, rendendo alcuni esitanti a prendere precauzioni volontarie dove potrebbero essere necessarie».

Sempre più spesso è impossibile verificare il numero giornaliero di nuovi casi. Un caso di Covid non ha una definizione universale. La maggior parte dei “positivi” si basa sui risultati dei test di massa molecolare. Questi vengono eseguiti senza alcun riferimento alla storia medica o farmacologica delle persone. Questi test sono poco studiati e talvolta possono dichiarare qualcuno positivo anche quando trasportano solo frammenti minimi del virus. E questo prima ancora di considerare i problemi causati dalla contaminazione dei campioni nei laboratori.

Dovremmo imparare a utilizzare correttamente i test PCR e comprenderne i punti di forza e i limiti, invece di distribuirli nei centri drive-in. Abbiamo bisogno di un approccio clinico molto più ponderato ai test che dovrebbe cercare di identificare chi è contagioso e chi no.

Poi, per trovare la nostra via d’uscita da questa pandemia, arriva la più urgente di tutte le azioni. Bisogna riconoscere chi ha maggiori probabilità di morire di Covid: sono i fragili e gli anziani, come sempre quando arriva l’inverno. Più specificamente, sappiamo che le persone fragili nelle case di cura muoiono molto più frequentemente dei loro coetanei nella comunità, e questo non è solo a causa del Covid. Le case di cura sono cronicamente sottofinanziate e a corto di personale e spesso i parenti devono amministrare le cure da soli. Quando impediamo a quei parenti di entrare, i loro cari possono andare rapidamente in discesa e morire.

Covid e altri virus respiratori hanno avuto due effetti sulle case di cura. Hanno contagiato direttamente residenti e personale, e indirettamente hanno giustificato misure disumane, come lunghi periodi di isolamento, che hanno lasciato i nostri anziani a morire di solitudine e abbandono . Le azioni mirate ai fragili e alle persone che vivono nelle case di cura ridurranno rapidamente il bilancio delle vittime.

La pandemia svanirà, come hanno fatto tutte le pandemie degli ultimi due secoli, anche se alcuni cercano di alimentare le braci morenti. Speriamo che quando finirà, ricordiamo ciò che conta di più per la società – stare insieme, comunità e prendersi cura dei vulnerabili – e iniziamo a confidare nel pubblico per fare le scelte giuste.

Carl Heneghan è professore di medicina basata sull’evidenza presso l’Università di Oxford e direttore del Center for Evidence-Based Medicine.

Tom Jefferson è un tutor associato senior presso l’Università di Oxford e un professore presso l’Università di Newcastle.

Tutto chiaro?