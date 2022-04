(AGENPARL) – mer 06 aprile 2022 Doppia laurea, Cangini: bene valorizzare il talento individuale

“Buona politica è quella che consente a tutti di accedere alle medesime possibilità e a ciascuno di esprimere al massimo il proprio talento. È quello che fa questa legge. Una legge per pochi, certo, ma una legge che ci mette in linea con lo spirito che ispira le politiche universitarie nella maggior parte dei paesi europei e che riconosce e valorizza il merito individuale. Sono questi, non da oggi, i principi che ispirano le scelte di Forza Italia, è per questo che Forza Italia voterà convintamente questa legge”, lo ha detto in Aula il senatore Andrea Cangini dichiarando il voto favorevole di Forza Italia alla legge che consente la doppia laurea.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

