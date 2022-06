(AGENPARL) – mar 14 giugno 2022 MAGIONENEWS

A Sant’Arcangelo una via intitolata a Don Ottavio Posta, Giusto tra

le nazioni.

La cerimonia sabato 18 luglio con iniziative in ricordo dell’agente di polizia Antonio Baratta e

dei pescatori di Isola Maggiore

MAGIONE 14 giugno 2022 – Si terrà sabato 18 giugno a Sant’Arcangelo di Magione,

presso l’antico molo, la cerimonia di intitolazione di una via a don Ottavio Posta, Giusto tra

le Nazioni per aver salvato un gruppo di circa trenta ebrei confinati a Isola Maggiore, in

mano ai tedeschi, traghettandoli, con l’aiuto di 15 pescatori e con il contributo dell’agente

Giuseppe Baratta, in salvo a Sant’Arcangelo già sotto gli alleati.

L’azione di salvataggio venne organizzata nelle notti del 19 e 20 giugno del 1944 mentre

era in atto la battaglia tra l’esercito tedesco e quello alleato trovandosi questo territorio

proprio sulla linea del fronte.

In ricordo di questa nobile impresa i figli dei pescatori, che in quelle notti insieme a don

Ottavio Posta misero a repentaglio la loro vita per salvare quella dei prigionieri,

ripercorreranno la traversata partendo dall’attracco di Isola Maggiore per arrivare al molo

di Sant’Arcangelo. A precedere le imbarcazioni odierne ci sarà la barca di uno dei pescatori

che parteciparono all’azione, quella di Agostino Piazzesi, completamente restaurata per

iniziativa dell’Associazione Arbit. La rievocazione è realizzata a cura della proloco di Isola

Maggiore.

Hanno dato conferma della loro presenza Monsignor Gualtiero Bassetti; Armando

Gradone, Prefetto di Perugia; Floriano Fiorucci, presidente associazione Polizia di Stato di

Perugia; Giacomo Chiodini, Sindaco di Magione; Gianfranco Cialini, storico e autore delle

ricerche che hanno permesso la ricostruzione di quanto avvenuto e dei ruoli svolti dai

diversi protagonisti; Luciana Buseghin presidente associazioni Italia-Israele Perugia.

Saranno inoltre presenti Riccardo Terrosi, presidente della proloco di Sant’Arcangelo e

Guido Materazzi, presidente dell’associazione Arbit.

