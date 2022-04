(AGENPARL) – sab 23 aprile 2022 Learn about Medicare coverage, costs and services available to those that qualify like people over 65.

How to Apply for Medicare Coverage

If you or a loved one is at least 65 years old and in need of health insurance, Medicare is available. Eligibility for Medicare begins 3 months before age 65. With a qualifying disability like End-Stage Renal Disease, it could begin sooner.

Before signing up, [educate yourself on the different parts of Medicare](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VW9DFV1P_lQTW4NMvXl9jVpstV1-ywc4JcyksN3tskFy3q3n_V1-WJV7CgXhWW32mLtM4kkh6nW10ryqM5pf5RrW2Smgyz8MWMY4VkmjyF1vhMxJW5pvlTn3_WnqlW2_sBnJ8f40npN1qvzd5WZWh6W83L3f19fhKN9W5d4SM-7BCq3_W5brL101-98ycW60r_9j2_Fj21W99XVqq3_H4hKW92_G3L32lJ2XW3Mr_WV6Gf-TWVT8hjH7bjmTRW2hK2QR5DNj8jW6CflPW4vC24wN6ZJKf4N097wN8wxGBTf4vwCW2c_13-7DqL2dW87YgpX2lXrNZW52qjPC2737wkW4JLXnv56DCq9Vx-RFl487v9GW8gC9Pd8pgRr4W2FMcFT33tT-r3hxp1), including cost, what services are available and how to use them.

