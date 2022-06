(AGENPARL) – gio 30 giugno 2022 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Dl Aiuti: Sani (Pd), golden power per geotermia e nuove risorse per comunità locali

“La golden power verrà applicata anche alle concessioni geotermiche per evitare che lo sfruttamento di tali risorse energetiche venga acquisito da fondi stranieri”.

Lo dichiara Luca Sani, deputato Pd, sull’emendamento approvato oggi giovedì 30 giugno alla Cameraal Decreto Aiuti. La proposta emendativa è stata sottoscritta anche dai deputati del Partito Democratico Martina Nardi, Lucia Ciampi, Susanna Cenni, Chiara Braga e Stefano Ceccanti.

“L’emendamento prevede, inoltre, ulteriori strumenti di compensazione per i territori in cui viene sfruttata tale risorsa: con questa norma verranno infatti garantiti, oltre all’energia per il tessuto imprenditoriali locale, finanziamenti mirati pari 0,05 centesimi di euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta dal campo geotermico, che i comuni potranno utilizzare per realizzare opere, infrastrutture e interventi per le comunità locali. Si tratta di un risultato storico e straordinario – conclude Sani – che promuove l’utilizzo delle fonti rinnovabili e produce ricchezza per comunità e attività produttive locali”.

Roma, 30 giugno 2022

