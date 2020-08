DISABILITA’, BARBIERI: PROGETTO ‘I CAN GAZA CITY’ RIPARTE

(AGENPARL) – Roma, 06 ago 2020 – “A causa del Covid 19 abbiamo dovuto fermarci, come tutto il mondo ha fatto, anche con il progetto “I Can” al quale lavoriamo da anni grazie ad EducAid, attraverso il quale abbiamo contribuito alla realizzazione nella striscia di Gaza un Centro come il SPPA (Servizio per l’Autonomia e l’Autodeterminazione). Proprio nel periodo precedente alla pandemia, in terra palestinese avevamo inviato da Roma centinaia di ausili che dopo un po’ di tempo sono giunti a destinazione ” – è quanto afferma il Presidente della Cooperativa Sociale Centro per L’Autonomia Pietro Vittorio Barbieri che prosegue – “la Cooperativa CpA, infatti, sta da tempo partecipando alla realizzazione del Centro per la Vita Indipendente di Gaza ai valori dell’autonomia e dell’autodeterminazione delle persone con disabilità. Esattamente come avviene a Via Cerbara 20, a Roma, dal 1997, grazie alla Asl Roma 2 e alla Regione Lazio”

A novembre 2019 c’era stata l’ultima missione a Gaza City con Patrizia Sperlongano e Simona Micchelini per la formazione da svolgere nell’ambito del progetto, che subito dopo è entrata in pausa per l’emergenza Covid. Adesso, finalmente, è stato possibile riprendere da dove si era interrotto anche se a distanza. Questa è il cuore del progetto che ha previsto l’acquisizione di una dotazione completa di attrezzature e strumenti per la realizzazione di un’officina per l’adattamento, la personalizzazione e la manutenzione di ausili per persone con disabilità, ivi incluso il relativo tutoraggio da parte del Cpa. Sono infatti previste quattro giornate di formazione (10 e 11 agosto – 25 e 27 agosto) in videoconferenza per l’addestramento del personale del Centro di Gaza al fondamentale lavoro che viene svolto in Officina per permettere, in base alle singole esigenze di ciascun utente con disabilità, la personalizzazione e l’adeguamento delle varie tipologie di carrozzine e degli altri ausili facenti parte della donazione e la loro futura manutenzione.

A settembre, la data è ancora da definire, saranno previsti altri workshop per rafforzare e raffinare la formazione in materia.

“Vorrei, infine, cogliere l’occasione per esprimere tutta la mia gratitudine alle Aziende che, come ha fatto la nostra cooperativa, hanno donato questi ausili al fine di rendere possibile la spedizione a Gaza ed il prosieguo del progetto: Helpicare by Didacare Srl, Leonardo Ausilionline Srl, LGR Medical Service Srl e Kos Care Srl – Santo Stefano Riabilitazione. Un sentito ringraziamento va anche alla Blu Logistics Italia S.r.l. per la fondamentale collaborazione nella spedizione.”

“Riparte il nostro sostegno al progetto I Can sperando di non doverci più fermare.” Così conclude il Presidente della Cooperativa Sociale Centro per L’Autonomia Pietro Vittorio Barbieri.