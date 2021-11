(AGENPARL) – Roma, 28 novembre 2021 – Il capo del National Institutes of Health, Francis Collins, ha espresso la preoccupazione che “nel peggiore dei casi, il virus potrebbe essere così diverso che i vaccini non lo proteggeranno”.

Gli Stati Uniti prevedono di ricevere informazioni in 2-3 settimane sull’efficacia dei vaccini disponibili contro il nuovo ceppo omicron di coronavirus.

Lo ha annunciato domenica il capo dei National Institutes of Health degli Stati Uniti, che fanno parte del Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti, Francis Collins in onda sulla CNN .

“Siamo preoccupati che nel peggiore dei casi, il virus possa essere così diverso che i vaccini non forniranno protezione contro di esso. Questo aspetto deve essere verificato il prima possibile. In base a quanto sta accadendo in Sudafrica, dove i vaccinati sono circa 37 % della popolazione, in 2-3 settimane dovremmo ricevere informazioni su come la loro protezione sia più efficace di quella di chi non è stato vaccinato”, ha affermato.