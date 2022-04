(AGENPARL) – mar 12 aprile 2022 NOTA STAMPA

DIFESA, FERRARA (M5S): PER PD BASE COLTANO E’ SCELTA SBAGLIATA, MI AUGURO ANCHE GUERINI SEGUA PARTITO

ROMA, 12 aprile – “Dal Partito Democratico si sono sollevate autorevoli voci contrarie o almeno molto perplesse rispetto al progetto per la realizzazione di una nuova base militare a Coltano, all’interno del Parco di di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Anche il segretario Enrico Letta, peraltro di origini pisane, secondo quanto riferito da organi di stampa avrebbe definito ‘sbagliata’ questa scelta. Purtroppo però il progetto porta la firma del governo, e quindi anche del ministro della Difesa Guerini, che vorrebbe finanziarlo con i fondi del Pnrr. Utilizzare le leve semplificatrici contenute nel Pnrr, ottenuto da Giuseppe Conte per rilanciare lo sviluppo del nostro Paese secondo i canoni della sostenibilità e della transizione ecologica, per un’opera altamente impattante e da realizzare in un’area tutelata da vincoli ambientali e paesaggistici sarebbe un errore grave. L’Italia deve voler bene al suo territorio, creare sviluppo in armonia con le comunità locali dei cittadini. Per tutti questi motivi ho presentato un’interrogazione parlamentare rivolta ai ministri Guerini e Cingolani con l’auspicio che si possa ripensare tutto il progetto, nella collocazione dell’opera e nella sua estensione. Mi auguro che il Pd possa convergere compattamente sulla nostra posizione, anche con i suoi rappresentanti al governo”.

Lo afferma il senatore Gianluca Ferrara, vice presidente del gruppo M5S a Palazzo Madama.

