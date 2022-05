(AGENPARL) – lun 23 maggio 2022 Due appuntamenti formativi per imparare ad organizzare grandi eventi sportivi

L’ufficio Sport comunale organizza 2 appuntamenti formativi aperti a tutti, ad ingresso gratuito, pensati in particolare per studenti, studentesse e giovani collegati ad Associazioni sportive del territorio, per riflettere con professionisti del settore in materia di organizzazione di grandi eventi sportivi.

Di seguito il calendario degli appuntamenti:

Organizzare e comunicare un grande Evento Sportivo

Data: martedì 31 maggio, h. 17.30

Location: Casa della Sostenibilità, Parco della Resistenza

Ospiti: Davide Lauro, Paolo Mei e Claudia Vianino

Contenuto: raccontare l’organizzazione di grandi Eventi sportivi, la passione e l’entusiasmo che accompagnano questo lavoro, nella consapevolezza che può essere un “mestiere”, che richiede competenza e professionalità, che apre la strada a contatti, incontri, esperienze.

Durata: 2h circa

Sostenibilità Green e Eventi Sportivi

Data: martedì 7 giugno, h. 15.30

Location: Casa della Sostenibilità, Parco della Resistenza

Ospiti: Laura Marchini (AMAT-MI), Francesca Attendolo (Europe Direct)

Contenuto: la sostenibilità green come elemento imprescindibile nell’organizzazione di un evento sportivo, anche per accedere a finanziamenti e contributi pubblici; a seguire presentazione del Manifesto Urbact della Città di Cuneo, realizzato dall’UGL costituita nei mesi scorsi

Durata: 1,5h circa

coffee break, momento per scambiare esperienze, favorire l’incontro tra ragazzi e organizzatori di eventi

Profili di responsabilità in un grande evento sportivo

Data: martedì 7 giugno, h. 17.30

Location: Casa della Sostenibilità, Parco della Resistenza

Ospite: avv. GianLuca Santilli

Contenuto: i profili di responsabilità civile, penale che insistono sugli organizzatori di un grande evento sportivi, misure di tutela da adottare

Durata: 1,5h circa

