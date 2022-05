(AGENPARL) – dom 22 maggio 2022 Cultura, Borgonzoni: nel CIS “Vesuvio-Pompei-Napoli” 73 milioni di

euro per 14 interventi strategici di rilancio siti culturali

A Pompei modello innovativo di rilancio culturale e territoriale

E’ stato approvato e sottoscritto il 17 maggio 2022, presso la

Palestra Grande del Parco Archeologico di Pompei, dal Tavolo

Istituzionale CIS “Vesuvio-Pompei-Napoli” il Contratto Istituzionale

di Sviluppo. Nell’ambito del Programma generale del CIS del valore di

circa 300 milioni di euro, sono 14 gli interventi finanziati dal

Ministero della Cultura per un importo complessivo pari a circa 73

milioni di euro.

In particolare, i progetti sono relativi al Fondo Sviluppo e Coesione

(FSC) del MIC e al Grande Progetto beni culturali (BBCC). Gli

interventi, prevedono il restauro, la messa in sicurezza, oltre che la

riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale di siti

eccezionali di forte interesse culturale, quali quelli di Pompei e di

Ercolano e di altri importanti attrattori della Buffer zone strategici

per i territori di riferimento come la reggia di Portici, la reggia di

Quisisana, il sito di Oplontis, lo Spolettificio di Torre Annunziata.

«L’investimento di 73 milioni di euro previsto dal Ministero della

Cultura si inserisce nel più ampio Contratto Istituzionale di Sviluppo

“Vesuvio-Pompei-Napoli” presentato oggi per il rilancio di Pompei e

delle aree limitrofe. Questi fondi si sommano ai 194 milioni di euro

finora stanziati dal Dicastero del Collegio Romano (nel complesso, ben

267 milioni). Pompei non è solo modello di gestione e valorizzazione

di un sito archeologico che dialoga con i territori circostanti – un

esempio per le politiche di rilancio culturale del nostro Paese – ma

rappresenta anche un modello innovativo di monitoraggio e tutela dei

beni culturali attraverso l’applicazione delle più avanzate tecnologie

satellitari, come quelle utilizzate dal sistema SMART@Pompei». Ad

affermarlo è il Sottosegretario di Stato per la Cultura Lucia

Borgonzoni al Parco Archeologico di Pompei per la sottoscrizione del

CIS “Vesuvio-Pompei-Napoli”. Presente il Ministro per il Sud e la

Coesione territoriale Mara Carfagna, presidente del Tavolo

Istituzionale.

E’ stato designato, inoltre, in relazione alle competenze, quale

responsabile Unico dell’attuazione, monitoraggio, valutazione e

controllo degli interventi MIC, il Direttore Generale del Grande

Progetto Pompei – Unità Grande Pompei, Giovanni Di Blasio.

www.beniculturali.it

