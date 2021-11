CROTONE Sarebbe in atto un tentativo di truffa, a Crotone, da parte di qualcuno che si spaccia per un dipendente della Camera di Commercio. Lo stesso ente, in una nota, «informa che sono giunte diverse segnalazioni da parte di utenti di essere stati destinatari di telefonate provenienti da un sedicente dipendente dell’ente, il quale avrebbe richiesto pagamenti con modalità non consuete».

«Ricordiamo – continua la nota – che nessuna richiesta di pagamento viene effettuata dalla Camera di Commercio per via telefonica ma esclusivamente con metodi tracciabili e ufficiali. Invitiamo, pertanto, l’utenza a non dare seguito alle presunte richieste di pagamento e segnalare l’accaduto alle competenti autorità». (News&Com)

🔊 Listen to this