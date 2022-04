(AGENPARL) – mar 26 aprile 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=RA%3d93RBJ_1yoq_B9_Drbx_N7_1yoq_ADwaob2Z.nKw0uQB.4xK_Drbx_N7o_PmtY_Z2IwJ.wJyV_Drbx_N7_1yoq_BD2Dq_PmtY_azI5aHVk_PmtY_aw0v_PmtY_azEDA3_IZ1l_Tj_PmtY_azMxZJH0–h_Drbx_NW7_PmtY_azG5_PmtY_ZR._IZ1l_TmF-Pay_PmtY_aw6pc_Drbx_NW7_PmtY_azGy_PmtY_ZRQ_1yoq_ADP_IZ1l_Tj-_PmtY_ZRO_1yoq_BBBM_1yoq_Ad6Wo0TVxY_Drbx_O2HJ_Drbx_O5w_Pmt9w2jY_Z2L9RjdUu%26y%3dRIdPWH%26B%3d9L2TyS.wCF%2602%3dYRTIZ%268%3dR%26w%3dYNYEY%26A%3dSChU%26K%3d0dMYBcTZD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

CRONACACOMUNE – La newsletter del 26 aprile 2022

BIBLIOTECA RODARI – Giovedì 28 aprile 2022 alle 17,15 letture per bambini dai 3 anni (in viale Krasnodar 102). Aperte le iscrizioni

[Nuove ‘Storie per orecchie gentili’ da ascoltare in compagnia](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dBeFZGd%26v%3dW%26y%3dVBdGV%26y%3dXEeI%26Q%3dsO4L_3vcv_D6_2wdu_BB_3vcv_CA7S8.82Ky6m7nJwQy0.sP_3vcv_CAxK5D0Ep_Maya_WpZFeCe_3vcv_CAxQz7l6kQo-O5J2Ep-J2An8rEp-BoJ5DvE-6I-zKx02ErBsK-nJwLlBxEl.C4Iw%269%3dwQ4QmX.y04%26E4%3dVFYKW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

26-04-2022

Nuovi racconti fantasiosi e divertenti attendono bambine e bambini dai 3 anni giovedì 28 aprile 2022 alle 17,15 alla biblioteca comunale Rodari (in viale Krasnodar 102, Ferrara). L’appuntamento è per un nuovo incontro della rassegna di letture per i più piccoli dedicata, in questo mese di aprile, a ‘Storie per orecchie gentili’. Ad animare il pomeriggio saranno le narrazioni di Angela e Maya dell’associazione Circi Ferrara-Cerchio di libri.

►Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Rodari e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d9h7TDg%26m%3dQ%26v%3dY3XDY%26p%3dRBh0%26K1i9b%3dpRuF_zyTp_A9_sqax_36_zyTp_0DbHkFj2q0m9w.ApC3Lf.6m.Gu%264%3duStLkZ.o52%26Gt%3dQDaAR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

BIBLIOTECA ARIOSTEA – Mercoledì 27 aprile 2022 alle 17 conferenza di Emanuela Calura in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web

[L’amore raccontato in poesia da Gaspara Stampa](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dLgMVQf%263%3dS%269%3dXIZQX%266%3dTOgP%26M%3d3QAH_Cxjr_N8_9snw_I8_Cxjr_MCDOH.09G98t3xL4M9B.zL_Cxjr_MC5GEFGAz_Ohuk_YwVPgJU_Cxjr_MC3383v8rL97-C8t50KA3EL-zF-ALvK48-u3-280HvOr-KE84Hv.EAE7%26A%3d4MDStT.9BA%26AD%3dXMUUY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

26-04-2022

Sarà dedicata alla riscoperta dei versi poetici di Gaspara Stampa la conferenza di Emanuela Calura in programma mercoledì 27 aprile 2022 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara), e in diretta video sul canale youtube [Archibiblio web](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dIhDUNg%26t%3dR%266%3dY0YNY%26w%3dSLhG%26L%3dzR2GA_PYth_ai_Ii1X_Sx_PYth_ZnNEU.7FCR33w.AwD_0yaq_JDk9sLv64_PYth_ZnvUY_i92lOsbaU8YbCqFQ2s9iGaTE%26l%3dDCQ44J.LmK%261Q%3d9WKh0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

Nel corso dell’incontro, a cura del Gruppo Scrittori Ferraresi, dialogherà con la relatrice Gina Nalini Montanari. Letture a cura di Chiara Marchesin.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

L’esistenza di Gaspara Stampa si sviluppa e si compie nell’esperienza di due amori, Collaltino di Collalto e Bartolomeo Zen. Già l’esperire due amori, due fuochi è autobiografia poetica del tutto inusitata nel panorama del vieto petrarchismo cinquecentesco. Ancor più innovativo è l’accento poetico di terrena passione che la poetessa compone nei suoi meravigliosi versi d’amore. Si tratta di passione ardente per uomini realmente esistiti, non per ipostasi ideali usuali nel Medioevo in cui prevaleva l’immagine idealizzata dell’amato/a. La prima è una passione non corrisposta o parzialmente corrisposta, mentre la seconda rivela l’amore pienamente contraccambiato, coronamento del sogno d’amore da lungo tempo atteso. Si tratta comunque di amori “lontani”: Collaltino è spesso lontano a guerreggiare in Francia, ma lontano rimane anche Bartolomeo nella sua bellezza fascinatrice. Il tema della lontananza e della diversità si esplica nell’amare l’opposto di sé. In questo solco Gaspara modifica completamente gli assunti della poesia trobadorica dell’amore da lontano. L’oggetto d’amore si riveste di bellezza in quanto fugge, si ammanta di mistero, fascinazione, sottrazione di sé. In questo senso la lontananza, come mistero di mancata conoscenza aumenta l’irretimento amoroso, l’infatuazione, l’innamoramento. È rimasto giustamente famoso il bel verso di Gaspara: «Lassa, ch’io sola vinco l’infinito!», dalla poesia 91 della raccolta di “Rime”. Questo verso costituisce anche una sfida della donna a vincere attraverso la poesia l’infinito mondo che le si squaderna a fronte. Coi suoi versi Gaspara effettivamente vince l’infinito e resta nell’eternità dell’amore. In un’altra sua bellissima poesia (la 98) “i miracoli d’Amore sono cosa maggiore dell’Infinito e vincono anche il Destino”. Gaspara si è resa protagonista del suo destino consapevole di avere vinto una sfida a duello, quella di aver amato oltre misura la poesia, quella di avere svelato Amore unicamente al proprio orgoglio di femmina innamorata solamente della propria infinita speculare trasfigurazione ideale.

► L’accesso alla biblioteca è consentito con mascherina chirurgica o Ffp2 (non è più necessario esibire il green pass).

Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d9dCWDc%26s%3dT%26v%3dU9aDU%26v%3dUBdF%26N4i5h%3dpN1I_zuZs_A5_ytat_99_zuZs_00hKkBp5q6sBw.7vF3Hl.9m.C1%267%3duOzOkV.u82%26Cz%3dTDWGU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Link diretto al canale youtube Archibiblio web: [https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3d4aSX9Z%269%3dU%26q%3dROb9R%26B%3dV7aV%26O%3dkKGJv_InwS_Tx_LTtm_Vi_InwS_S3QzN.LIxKH6h.4BG_urpt_57zBdEA9o_InwS_S3yFR_xBmedvMTjAJURt1J5d2xVdE8%261%3dGxJI75.E2N%26lJ%3dNZ6aO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

CONFERENZA STAMPA – Mercoledì 27 aprile 2022 alle 10.30 nella sala dell’Arengo della residenza municipale

[Presentazione del progetto “Reti di sostegno per i caregiver”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dLaOWQZ%265%3dT%269%3dRKaQR%268%3dUOaR%26N%3d3KCI_Crls_N2_Atnq_K9_Crls_M7FPH.4AH92v4xF6N96.2M_Crls_M77HE0IBz_Ijvk_SyWPaLY_Crls_M79Kz4v2tJxGE2IB0Ex-ICFz8EK8-KzK2-L0JC82E8-6vIx04MxK.3K6E%26y%3dDDLG4K.GzK%262L%3dLWLcM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

26-04-2022

Mercoledì 27 aprile 2022 alle 10.30 nella sala dell’Arengo della residenza municipale si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Reti di sostegno per i caregiver”.

All’incontro con i giornalisti interverranno l’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti, le responsabili del Settore disabilità e psichiatria Cidas Simonetta Botti e del Settore Anziani Cidas Milena Maltoni, il presidente della Fondazione Imoletta ente del terzo settore Tullio Monini.

CONFERENZA STAMPA – Mercoledì 27 aprile 2022 alle 11.30 nella sala dell’Arengo della residenza municipale

[Presentazione del “Resoconto servizio CRI x te – La gentilezza nell’ambito dell’emergenza Covid”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dOfJXTe%26z%3dU%26B%3dWFbTW%263%3dVRfM%26O%3d6P8J_Fwgt_Q7_6uqv_F0_Fwgt_PBAQK.96IB7q51K1OBA.wN_Fwgt_PB2IHEDC3_Newn_XtXSfGb_Fwgt_PB4L35y7oOsHH7DCCJs-L3O37CJ8I-1Nw-R-HA-89AL3-A3J8C0ADTy-A19FCsHN7-qIJEr.BHIz%268%3dAQ7P1X.29H%26E7%3dUTYNV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

26-04-2022

Mercoledì 27 aprile 2022 alle 11.30 nella sala dell’Arengo della residenza municipale si terrà la conferenza stampa di presentazione del “Resoconto servizio CRI x te – Il tempo della gentilezza nell’ambito dell’emergenza Covid” a cura della Croce Rossa Italia, comitato di Ferrara.

All’incontro con i giornalisti interverranno l’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti e il presidente della Croce Rossa di Ferrara Nicola Angiuli.

CONFERENZA STAMPA – Giovedì 28 aprile 2022 alle 10 sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara

[Presentazione del progetto di IBO Italia “Sono un adolescente…mi accompagni a crescere?”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dCfDTHe%26t%3dQ%26z%3dW0XHW%26w%3dRFfG%26K%3dtP2F_4wap_E7_zqev_06_4wap_DB5M9.9zEz7k1oKuKzA.qJ_4wap_DBvE6E89q_NYsb_XnTGfBW_4wap_DBxHq1m7iOmD67891Jm.86It%264%3dyQ1LoX.v56%26E1%3dQHYHR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

26-04-2022

Giovedì 28 aprile 2022 alle 10 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara si terrà una conferenza stampa per presentare il progetto “Sono un adolescente…mi accompagni a crescere?” a cura di IBO Italia.

All’incontro con i giornalisti interverranno Cristina Coletti assessore alle Politiche sociali del Comune di Ferrara, Alberto Osti presidente IBO Italia, Sabina Marchetti referente Settore campi di volontariato IBO Italia, Chiara Picchioni del Settore campi di volontariato, Eleonora Gamba dell’associazione Ali del Vento, Tullio Monini della Fondazione Imoletta,Tommaso Sassi camp leader IBO Italia.

CONFERENZA STAMPA – Giovedì 28 aprile 2022 alle 11 sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara

[Presentazione della manifestazione sportiva ‘1°Maggio Ferrara Inline 2022 – Trofeo Internazionale del Lavoro “Città di Ferrara” di pattinaggio corsa su strad](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d4Z0b9Y%26p%3dY%26q%3dQ6f9Q%26s%3dZ7ZC%26S%3dkJxN_uqWx_61_vyVp_6D_uqWx_561Uz.3vMq1g9fEqSq5.mR_uqWx_56rMw94Gh_HU1S_Rjb8Z8g_uqWx_56tPh9d1eIiLw14GrDi-KdDmDhIx939sLh-ItMuJmTd-Qq9j7mM-i5vPdHe-GqBmLh-RDZ5.8xKo%264%3dqSvLgZ.q5x%26Gv%3dQ0aCR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

26-04-2022

Giovedì 28 aprile 2022 alle 11, nella sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione sportiva 1°Maggio Ferrara Inline 2022 – 63° Trofeo Internazionale del Lavoro “Città di Ferrara”‘ di pattinaggio corsa su strada e ‘3° Sport Is Life / Live “ricordando Fabio Falchetti”‘. L’iniziativa è organizzata da Palestra Ginnastica Ferrara A.s.d. in collaborazione con Centro CASP Ferrara e C.I.P. Ferrara.

All’incontro con i giornalisti parteciperanno Andrea Maggi assessore allo Sport del Comune di Ferrara, Franco Mantero presidente Palestra Ginnastica Ferrara A.s.d., Ruggero Tosi delegato provinciale CONI, Francesco Alberti delegato provinciale C.I.P., Luciana Boschetti Pareschi presidente Panathlon Club Ferrara e A.N.A.O.A.I. sezione di Ferrara, Sergio Mazzini presidente AVIS Comunale Ferrara, Mirko Rimessi responsabile organizzativo moderatore.

CONSIGLIO COMUNALE – Assemblea convocata alle 15 nella residenza municipale di Ferrara – DIRETTA audio-video. DOCUMENTAZIONE

[L’esito del Consiglio comunale di Ferrara riunito in presenza martedì 26 aprile 2022](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dNZAYSY%26q%3dV%26A%3dQ7cSQ%26t%3dWQZD%26P%3d5JyK_EqXu_P1_wvpp_7A_EqXu_O62RJ.3wJA1h6zErPA5.nO_EqXu_O6sJG95D2_HVxm_RkYRZEd_EqXu_O6nG-6x1fzEsN67qDB-3tHHDfG2-4n-A2Hw6E1-xD-E9zI6Hf-HxHy019-7a-xFwD95-7eOR.mO0B%26i%3dHHI18O.DjO%266I%3d6aPZ7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

26-04-2022

CronacaComune 20 aprile 2022

Martedì 26 aprile 2022 alle 15 il Consiglio comunale di Ferrara si riunirà in presenza nella sala consiliare del Municipio. Il calendario della riunione è stato definito dalla Commissione dei Capigruppo consiliari, convocata dal presidente del Consiglio comunale Lorenzo Poltronieri.

La seduta sarà aperta con esame e voto su una Delibera dell’assessore Matteo Fornasini (Partecipazione tramite la Holding Ferrara Servizi S.r.l. alla Società Ferrara Expo), su una Delibera di competenza del sindaco Alan Fabbri (che prevede l’integrazione dell’art. 1 del Regolamento del Consiglio Comunale e approvazione del Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni in videoconferenza) e su due dell’assessore Cristina Coletti (Contratto di servizio tra Associazione Comuni di Ferrara, Voghiera e Masi Torello, ASP e Azienda USL per la realizzazione di interventi e servizi sociali e socio-sanitari e Accordo tra i Comuni della Provincia di Ferrara e l’Azienda USL per il supporto in materia di politiche per l’infanzia e l’adolescenza).

Seguiranno dibattito e voto su tre Ordini del giorno: uno sulla chiusura delle filiali Bper a nome dei gruppi PD, Lega, Ferrara Cambia, M5S, Prima Ferrara, FI, FdI, Azione Civica, Gente a Modo; il secondo presentato dai gruppi di maggioranza in merito alle intimidazioni agli artisti dell’Ukrainian Classical Ballet; il terzo, del gruppo Movimento 5 Stelle, sui Servizi pubblici.

E’ prevista la DIRETTA AUDIO-VIDEO della seduta sul canale youtube del Consiglio comunale all’indirizzo >> [https://www.youtube.com/user/consigliocomunalefe](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d1fTT6e%260%3dQ%26n%3dWPX6W%26C%3dR4fW%26K%3dhPHFs_NosP_Yy_HQyn_Rf_NosP_X4MwS.MEuPI2e.9CC_rwqp_2BIIeN_FqSv_P6cKBIiC09o9CCuJyBeB3%264%3dm1a7yQGLcX.B5t%26EG%3dQ6YXR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA A FONDO PAGINA

———————————————————————————

AGGIORNAMENTO 26 APRILE 2022

Questo l’ordine del giorno della seduta:

DELIBERE

Sindaco Alan Fabbri – Sanità, Agricoltura, Affari Generali, Affari Legali, Relazioni Istituzionali, Comunicazione

>> PG 44018/22 – Integrazione dell’art. 1 del Regolamento del Consiglio Comunale e approvazione del Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni (Commissioni Consiliari permanenti e altre Commissioni previste dagli articoli da 43 a 48 del Regolamento del Consiglio Comunale esociali, Politiche Abitative, Servi Demografici della Conferenza dei Capi Gruppo) in videoconferenza.

La delibera è stata illustrata dal presidente del Consiglio comunale Lorenzo Poltronieri. Nel corso del dibattito sono intervenuti i consiglieri Ferraresi (Misto), Franchini (Lega), Colaiacovo (PD), Fusari (Azione civica), Carità (Ferrara cambia), Zocca (Prima Ferrara). Per dichiarazioni di voto sono intervenuti i consiglieri Peruffo (FI), Soffritti (FdI).

La delibera è stata approvata con 25 voti a favore e 1 voto contrario (gruppo Misto).

———————————————————

Assessore Matteo Fornasini – Bilancio e contabilità, Partecipazioni, Commercio e Turismo

>> PG 49871/22 – Partecipazione tramite la Holding Ferrara Servizi S.r.l. alla Società Ferrara Expo – Determinazione

La delibera è stata illustrata dall’assessore Fornasini. Nel corso del dibattito sono intervenuti i consiglieri Carità (Ferrara Cambia), Minichiello (Lega), Vignolo (PD), Zocca (Prima Ferrara), D’Andrea (FI), Colaiacovo (PD)). Replica assessore Fornasini. Per dichiarazioni di voto sono intervenuti i consiglieri Mantovani (M5S), Carità (Ferrara cambia), Minichiello (Lega), Colaiacovo (PD), Zocca (Prima Ferrara), Fusari (Azione civica), Soffritti (FdI).

La delibera è stata approvata con 17 voti a favore e 7 voti contrari (PD, Azione civica, Gente a Modo)..

———————————————————————–

Assessore Cristina Coletti – Politiche Sociali, Politiche Abitative, Servizi Demografici e Stato Civile

Approfondimento su [CronacaComune](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dIeFaNd%26v%3dX%266%3dVBeNV%26y%3dYLeI%26R%3dzO4M_0vcw_K6_2xku_BC_0vcw_JA7TE.82L66m8uJwR60.sQ_0vcw_JAxLBD0Fw_Mazh_WpaMeEY_0vcw_JAmL48s6k04Q1.C4J4%269%3dwRAQmY.604%26FA%3dVFZRW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

La delibera è stata illustrata dell’assessore Cristina Coletti. Nel corso del dibattito sono intervenuti i consiglieri Soffritti-FdI (che ha presentato un Emendamento – approvato e una Risoluzione-approvata), Mosso (Lega), Colaiacovo (PD), D’Andrea (FI), Mantovani (M5S), Fusari (Azione civica). Replica assessore Coletti. Sono quindi intervenuti per dichiarazioni di voto su Emendamento e Risoluzione i consiglieri Mantovani (M5S), Colaiacovo (PD) e sulla delibera Colaiacovo (PD), Zocca (Prima Ferrara),

La delibera è stata approvata con 7 voti contrari (PD, Azione civica) e 2 astensioni (Misto, M5S).

—————————————————————————–

>> PG 49882/22 – Approvazione dell’accordo tra i Comuni della Provincia di Ferrara e l’Azienda USL di Ferrara per il supporto in materia di politiche per l’infanzia e l’adolescenza e la costituzione della equipe di secondo livello DGR 1627/2021 SS

La delibera è stata illustrata dell’assessore Cristina Coletti. Nel corso del dibattito sono intervenuti i cnsiglieri Ferraresi (Misto), Colaiacovo (PD), Mosso (Lega). Replica assessore Coletti. E’ quindi intervenuto per dichiarazioni di voto il consigliere Mantovani (M5S).

La delibera è stata approvata con 23 voti a favore e1 voto di astensione (gruppo M5S).

———————————————————–

ORDINI DEL GIORNO

>> PG 54558 – 20/04/2022 – PD, Lega, Ferrara Cambia, M5S, Prima Ferrara, FI, FdI, Azione Civica, Gente a Modo. Ordine del giorno sulla chiusura filiali BPER.

Il documento è stato illustrato dal presidente del Consiglio comunale Lorenzo Poltronieri. Nel corso del dibattito sono intervenuti i consigieri Ferri (PD), Mantovani (M5S), Ferraresi (Misto), Fusari (Azione civica), Franchini (Lega), Peruffo (FI), Guerzoni (Ferrara cambia). Per dichaiarazioni di voto è intervenuto il consigliere Minichiello (Lega).

Il documento è stato approvato all’unanimità

————————————————————————

rinviato >> PG 51909 – 13/04/2022 – Gruppi Consiliari di maggioranza – Ordine del giorno su intimidazioni e minacce agli artisti dell’Ukrainian Classical Ballet

rinviato >> PG 54490 – 20/04/2022 – Gruppo Movimento 5 Stelle – Ordine del giorno su servizi pubblici e art 6 DDL concorrenza

La seduta si è conclusa alle 19.15

MOSTRA FOTOGRAFICA – Dal 30 aprile all’8 maggio 2022 allestimento nell’antica via Coperta del Castello Estense. Inaugurazione sabato 30 aprile alle 17

[“Le Forme dell’acqua” nella provincia di Ferrara, in mostra gli scatti del Fotoclub Ferrara BFI-APS](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dCaIbHZ%26y%3dY%26z%3dREfHR%262%3dZFaL%26S%3dtK7N_4rfx_E2_5yeq_ED_4rfx_D70U9.45Mz2p9oFzSz6.vR_4rfx_D71M60CGq_Id1b_SsbGaGb_4rfx_D7zM59m2nK59-rF7MsInDu4n-LqCy9zKvAm-Mv9-oF3C4Kn-BqC-p95KrJxF-rQ661Qq-2-sC4InPm.97Kx%265%3dzS5MpZ.z67%26G5%3dRIaLS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

26-04-2022

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

Appuntamento dal 30 aprile all’8 maggio 2022 con la mostra fotografica “Le Forme dell’acqua” nella provincia di Ferrara, allestita nell’antica via Coperta del Castello Estense a Ferrara a cura di Fotoclub Ferrara BFI-APS. L’inaugurazione è prevista per sabato 30 aprile 2022 alle 17.

Quello tra Ferrara e l’acqua è un legame viscerale, che ha origini lontane, quando l’acqua occupava circa un terzo dell’intero territorio ferrarese ed il paesaggio era caratterizzato da zone vallive, terreni paludosi e acquitrinosi. Le bonifiche di fine ‘800 e quelle più efficaci degli anni ’20 del secolo scorso, richiesero uno spiegamento di forza lavoro che convogliò sul territorio ferrarese un alto numero di addetti alle operazioni di bonifica. Operazioni che trasformarono profondamente il paesaggio, l’economia e la vita delle comunità. Il territorio si trasformò, i terreni vennero destinati alla coltivazione, nacquero grandi imprese agricole ad alto rendimento ma che non poterono assorbire tutti i lavoratori impiegati nei lavori di bonifica.

Progettare, mappare e documentare l’acqua per i fotografi ferraresi significa mettersi in connessione diretta con la storia della loro terra, sottolineare che il rapporto tral’uomo e l’acqua è un fatto culturale che ancora dovrà evolvere nel tempo, per un nuovo modello di sviluppo sostenibile in equilibrio tra ambiente, uomo e clima.

La mostra espone fotografie in modalità portfolio di ventotto autori, montati su pannelli di grandi dimensioni, mostrando tantissimi aspetti dell’acqua nella nostra provincia; l’esposizione ha ottenuto il patrocinio della Provincia e del Comune di Ferrara, che ringraziamo per la loro preziosa collaborazione.

CONCITTADINO CENTENARIO – In consegna targa e lettera del Sindaco

[Gli omaggi dell’Amministrazione comunale di Ferrara ad Antonio Borsari per i suoi cento anni](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dIZAUNY%26q%3dR%266%3dQ7YNQ%26t%3dSLZD%26L%3dzJyG_0qXq_K1_wrkp_77_0qXq_J62NE.3wF61h2uErL65.nK_0qXq_J6sFB950w_HVth_RkUMZ9V_0qXq_J6lC1-Er2y7n-5wBq25CnE1IyIsPnF65-hF5Ks245-i0-x5wIsHf-2v-1sK7DnF-tEwJsHn-GwH-n-JCEn-4wDyF-sDs0.zJrC%26v%3dCzJD372s1f.EwJ%26nJ%3dIV8aJ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

26-04-2022

In occasione del suo centesimo compleanno, in calendario mercoledì 27 aprile 2022, il concittadino Antonio Borsari riceverà in forma privata la tradizionale targa di benemerenza dell’Amministrazione comunale di Ferrara, accompagnata da una lettera di auguri del Sindaco.

PUBBLICA ISTRUZIONE – Mercoledì 27 aprile 2022 alle 10 al Teatro comunale di Ferrara. L’iniziativa rientra nel progetto di Cittadinanza Attiva realizzato in collaborazione con l’Assessorato comunale

[“Ecosistema Social”, uno spettacolo di Rudy Bandiera per parlare di prevenzione al bullismo agli studenti della Boiardo](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d3eDT8d%26t%3dQ%26p%3dV0X8V%26w%3dR6eG%26K%3djO2F_tvap_56_zqUu_06_tvap_4A5My.8zEp6k1eJuKp0.qJ_tvap_4AvEvD89g_MYsR_WnT7eBV_tvap_4Am3q1c6iNqIv0u1-uJk9cG.pJoG%26l%3dCwN434.ImJ%26kN%3d9V5e0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

26-04-2022

Mercoledì 27 aprile 2022 alle 10 al Teatro comunale di Ferrara la scuola Boiardo, con il patrocinio del Comune di Ferrara, presenta l’iniziativa “Ecosistema Social”, uno spettacolo di Rudy Bandiera. Lo spettacolo rientra nel progetto di Cittadinanza Attiva della scuola Boiardo in collaborazione con l’assessorato alla Pubblica Istruzione e alla Formazione del Comune di Ferrara

Così gli organizzatori: “Un’occasione unica, di svago e formazione insieme. Lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Ferrara e grazie all’assessore Dorota Kusiak, parla di prevenzione al bullismo attraverso il contributo del formatore e youtuber, Rudy Bandiera. Il suo obiettivo ultimo è quello di non lasciarci indifferenti, ma al contrario, di riuscire a coinvolgerci e farci sentire protagonisti e responsabili di questa campagna di cittadinanza attiva, alla quale la scuola Boiardo tiene particolarmente”.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE – Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio 2022 dalle 9.30 al tramonto a Parco Massari, ingresso libero

[Giardini Estensi torna con l’edizione primaverile](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3d6fLUAe%262%3dR%26s%3dWHYAW%265%3dS9fO%26L%3dmP0G_wwiq_87_8rXv_H7_wwiq_7BCN2.98Fs7s2hK3LsA.yK_wwiq_7B4FyEF0j_NgtU_XvU0fHT_wwiq_7Bw0f2f7qNt0sE-uJyA4Jn-L80r7B6w7-Ha7X.xKrH%26t%3dDzOB47.JuK%26nO%3dGW8fH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

26-04-2022

“Giardini Estensi” torna a Ferrara con l’edizione primaverile 2022, che si svolgerà al Parco Massari (corso Porta Mare 3, Ferrara) sabato 30 aprile e domenica 1 maggio 2022 dalle 9.30 al tramonto con ingresso libero. La manifestazione, che vedrà la presenza di 88 espositori sia di produzioni vivaistiche sia di attività colllaterali, è stata presentata oggi (martedì 26 aprile 2022 ) nella residenza municipale di Ferrara ed è organizzata per la sua 15.a edizione dall’associazione culturale Ferrara Pro Art.

All’incontro con i giornalisti sono intervenuti l’assessore alle Attività Produttive, Fiere e mercati Angela Travagli, il presidente associazione culturale Ferrara Pro art Paolo Orsatti insieme alle socie di Pro art Giuliana Artioli e Daniela Parolini e a Davide Casanova dell’associazione di promozione sociale Progea.

“Per due giorni – ha sottolineato l’assessore Angela Travagli – Ferrara diventerà capitale del giardinaggio, del florovivaismo e del vivaismo. Sono particolarmente felice di presentare questa iniziativa consolidata, che tornerà in questo fine settimana nell’edizione primaverile che non si era potuta finora realizzare a causa dell’emergenza pandemica. La vocazione agricola del nostro territorio ci rende particolarmente attenti e sensibili a questi temi che il periodo di pandemia ha reso ancora più importanti e graditi, perché abbiamo sentito tutti l’esigenza fortissima di contatto diretto con la terra, con le piante e con i fiori, che sono un balsamo per tutte le fasi della vita. Questo evento è composto anche da un fitto programma di conferenze, che consentiranno ai ferraresi, ma anche a visitatori e turisti, di condividere qualcosa di più profondo, tecnico e scientifico con la presenza di interlocutori altamente qualificati”.

Tra gli appuntamenti in calendario Paolo Orsatti ha ricordato quelli con il botanico Alessandro Alessandrini dell’istituto Beni culturali della Regione Emilia-Romagna che sabato 30 aprile alle 10 parlerà della “Flora del Ferrarese”, quello con l’agronomo Giovanni Morelli che sabato 30 aprile alle 11.30 illustrerà “Alberi e storia” attraverso un percorso guidato tra gli alberi del parco Massari e con il paesaggista Manfredi Patitucci che sempre sabato 30 aprile, alle 15, illustrerà il progetto di “Un giardino per Palazzo Schidfanoia”.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori – Ritorna come ogni primavera ‘Giardini EstensI”, il tradizionale appuntamento con il florovivaismo di qualità, con una 15a edizione al Parco Massari per cui Ferrara sarà nuovamente “Capitale del Giardino e del Giardinaggio”

L’appuntamento atteso dagli amanti del pollice verde è fissato per sabato 30 aprile e domenica 1° maggio dalle 9.30 non stop fino al tramonto.

Lo staff organizzativo dell’associazione Pro Art è pronto per accogliere gli oltre ottanta espositori provenienti da varie località italiane.

Giardini Estensi si presenta non solo con la tradizionale mostra mercato dedicata alle piante rare e insolite, delle attrezzature per il giardinaggio, dell’artigianato di qualità e cura degli spazi verdi, portatori di prodotti esclusivi e selezionati a livello nazionale. Ma anche con un nutrito carnet di eventi collaterali:

PROGRAMMA CONFERENZE

– Sabato 30 aprile – ore 10 – presso Spazio Incontri

Conferenza “Flora del ferrarese, stato delle conoscenze e aggiornamenti”, relatore Alessandro Alessandrini botanico, già funzionario dell’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia Romagna, che indaga da diversi decenni, la flora dell’Emilia-Romagna attraverso l’esplorazione territoriale e la raccolta di dati attuali e storici.

– Sabato 30 aprile – ore 11,30 – ritrovo presso Spazio Incontri

“Alberi e storia”, percorso guidato fra gli alberi del Parco Massari, a cura di Giovanni Morelli agronomo di levatura internazionale, membro della SAG Baumstatik e.V. di Stoccarda, dell’International Society of Arboricolture e S.I.A. di cui ha conseguito il titolo di ISA Certified Arborist, ottenendo inoltre la prestigiosa qualificazione TRAQ (Tree Risk Assesment Qualification)

– Sabato 30 aprile – ore 15 – presso Spazio incontri

Conferenza “Un giardino per Palazzo Schifanoia”, relatore Manfredi Patitucci paesaggista ferrarese, formatosi alla Birkbeck University di Londra, progettista dell’intervento che restituirà il giardino in aderenza allo stile originario

– Sabato 30 aprile – ore 17 – presso Spazio Incontri

Conferenza “Andar per erbe: le erbacce dalle eccellenti qualità”, relatrice Stefania Liccardi laureata in chimica, specializzata in scienze e tecnologie cosmetiche, divulgatrice di tematiche legate al mondo del naturale

– Domenica 1 maggio – ore 10,30 – presso Spazio Incontri

Conferenza ” Erbe officinali più comuni per un’aromaterapia casalinga di successo”, relatore Massimiliano Zanelli titolare Azienda Il Bosco Officinale, con formazione decennale su piante officinali e aromatiche, trasformazione e loro utilizzi

– Domenica 1 maggio – ore 16,00 – presso Spazio Incontri

Conferenza “Conosciamo davvero il nostro bambino e i suoi bisogni?” relatrice Francesca Squarzoni, Associazione R.Steiner per la pedagogia

WORKSHOP, DIMOSTRAZIONI, LABORATORI

– Sabato 30 aprile e Domenica 1 maggio – installazione floreale presso la fontana del Leone

“Un Abbraccio di fiori con i Colori della Pace”, a cura del Garden Club di Ferrara (è tra le missioni del Garden Club di Ferrara promuovere responsabilità individuali e collettive al fine di stimolare conoscenze, competenze, rispetto e cura per tutti gli esseri viventi che condividono la vita su questo meraviglioso, ma sofferente Pianeta)

– Sabato 30 aprile – ore 12 – presso stand Emipiace dalla natura per la natura

“Autoproduci un compost di alta qualità con il secchio Bokashi EM”, metodo facile, veloce e senza odori, relatore Marco Dalboni

Sabato 30 aprile e Domenica 1 maggio dalle ore 15,30 – presso stand Fioreria il Giglio-La bulboroulotte

“Creiamo insieme un mazzo di fiori” a cura di Laura Mastellari

– Sabato 30 aprile e Domenica 1 maggio – presso stand Associazione R. Steiner per la pedagogia

Laboratori di falegnameria per bambini (sabato 10,00-12,00); Laboratori di lana cardata per bambini (sabato 16,00-18,00 – domenica 10,00-12,00 e 15,00-18,00)

– Sabato 30 aprile e Domenica 1 maggio – presso stand Intrecci & Natura

Laboratori di intreccio con materiali naturali quali typha e salice, a cura di Mirco Pederzini e Sandro Milan

– Sabato 30 aprile e Domenica 1 maggio – presso stand Benvenuto Fecchio

Realizzazione di fischietti in terracotta del Po

– Sabato 30 aprile e Domenica 1 maggio – presso stand Enrico Usan

Dimostrazione di sbalzo del rame

– Sabato 30 aprile e Domenica 1 maggio – presso stand Maria Teresa Miotti

Dimostrazione di lavorazione in paglia di cappelli e borse

– Sabato 30 aprile e Domenica 1 maggio – presso stand Donne in Cerchio

Dimostrazione di realizzazione dei cerchi, a cura del collettivo Donne In Cerchio del Mugello

– Sabato 30 aprile e Domenica 1 maggio – spettacolo itinerante nel Parco

Intrattenimento con le bacchette magiche, a cura del giocoliere di strada Alessandro Vannozzi

Il festival è organizzato dall’Associazione Culturale Ferrara Pro Art, è ad ingresso libero dalle 9.30 del mattino fino al tramonto.

[Turismo, Ferrara bissati i 10mila visitatori anche nel week end del 25 aprile. Sette musei e nove mostre aperti. Sindaco: “Intercettiamo la voglia di partenza e la particolare attenzione per le città d’arte”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3d1hFU6g%26v%3dR%26n%3dYBY6Y%26y%3dS4hI%26L%3dhR4G_rycq_39_2rSx_B7_rycq_2D7Nw.A2Fn9m2cMwLnC.sK_rycq_2DxFtG00e_PatP_ZpU5hEa_rycq_2DoJa2a9kKo.9tKv%265%3dmS3McZ.x6t%26G3%3dR6aJS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

26-04-2022

(Ferrara Rinasce)

TURISMO, FERRARA, BISSATI I 10MILA VISITATORI ANCHE NEL WEEK END DEL 25 APRILE. SETTE MUSEI E NOVE MOSTRE APERTE. SINDACO: “INTERCETTIAMO LA VOGLIA DI RIPARTENZA E LA PARTICOLARE ATTENZIONE PER LE CITTÀ D’ARTE”

Ferrara, 26 apr – E’ di altri 10mila visitatori circa il bilancio degli accessi a mostre e musei di Ferrara anche nel fine settimana ‘lungo’ del 25 aprile. Da venerdì a ieri infatti il numero – già segnato nel precedente week end pasquale – è stato pressoché bissato, per un dato complessivo di circa 20mila visitatori registrati nei due fine settimana. 9.452, nel dettaglio, l’ultimo dato complessivo relativo agli ingressi. Il bilancio tiene conto delle visite a: Castello estense – che si conferma la meta più frequentata (con le mostre dedicate a Filippo De Pisis, ad Adelchi Riccardo Mantovani e il monumentale gruppo scultoreo ariostesco nel cortile interno a firma di Sara Bolzani e Nicola Zamboni), palazzo Schifanoia, seconda destinazione più ambita col salone dei mesi, la nuova ala Trecentesca e il giardino in fiore (più un’altra porzione che presto vedrà la luce con una specifica progettazione in stile rinascimentale), il Museo della Cattedrale, palazzina Marfisa d’Este (che ospita la mostra fotografica della reporter Arianna Di Romano), Casa Ariosto, palazzo Bonacossi (con l’ultima delle mostre inaugurate “Fakes. Da Alceo Dossena ai falsi Modigliani”) e il Padiglione di Arte Contemporanea, con la mostra delle artiste di Biennale Donna. Da osservare che i quattro giorni di week end per almeno due mezze giornate sono stati interessati da pioggia. “I numeri, ferme restando le penalizzazioni dettate dal maltempo, confermano – e in alcuni casi superano – le previsioni ottimistiche diffuse alla vigilia del fine settimana. Penso ad esempio all’indagine Cna turismo e commercio che ha inserito Ferrara nella top ten delle città più gettonate. È questo il segno evidente di un Paese che ha voglia di tornare a vivere nella pienezza, dopo le ondate pandemiche e le forti limitazioni conseguenti, e di scoprire il proprio infinito patrimonio. E noi stiamo proponendo una ricca offerta culturale, abbiamo fortemente investito negli eventi – questa estate sarà una grande scoperta per numero di date e big sul palco – e stanziato ingenti risorse per la realizzazione dei pacchetti turistici e la, cosiddetta, promocommercializzazione turistica, per farci trovare preparati, pronti, attenti e attrezzati di fronte alla sfida della ripartenza”, dice il sindaco Alan Fabbri.

“Il dato complessivo delle diecimila presenze per week end – per quasi 20mila complessivi – è molto rilevante e fortemente indicativo – dice l’assessore Marco Gulinelli -. La città era particolarmente viva e questo conferma, ancora una volta, una grande attenzione per le città d’arte, e in particolare per Ferrara, con i suoi sette musei e le sue nove mostre aperte, frutto di una specifica programmazione a cui presto si aggiungeranno altre novità”.

Fino al primo maggio, compreso, i musei civici saranno sempre aperti, non sarà quindi osservato il consueto giorno di chiusura.

GIUNTA COMUNALE – Delibere approvate nella seduta del 26 aprile 2022

[In piazza Trento Trieste i prodotti tipici di ‘Bell’Italia’ nel week end del 1° maggio; confermate le concessioni di locali comunali per attività culturali e sociali](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d8hNVCg%264%3dS%26u%3dYJZCY%267%3dTAhQ%26M%3doRBH_yykr_09_0sZx_J8_yykr_9DEO4.A0Gu9u3jM5MuC.1L_yykr_9D6G1GHAl_PiuW_ZxVBhMS_yykr_9D1F-wGsR79-BJlLBG-1P17zRw-A-wP76vRBA-1G8AjG-vA-iC4DpRsDp9-67s-Uw7r-C66-kC4-S-t9y9pM-uGuDwJt9B7-sC-uGuAwKzG3h9s7Fp-B1-DvAsDp-A7E2LsDp-NwJ-hRBA3GB3-jS4L2PsDp-C-AGjGsDp.FBEs%26B%3d5MzTuT.uCB%26Az%3dYNUGZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

26-04-2022

Queste alcune delle delibere approvate nella riunione della Giunta comunale di martedì 26 aprile 2022:

>> Assessorato Personale, Lavoro, Attività Produttive, Patrimonio, Fiere e Mercati – Assessore Angela Travagli:

– In piazza Trento Trieste la manifestazione ‘Bell’Italia’ nel week end del 1° maggio

E’ in calendario per le giornate di venerdì 29 e sabato 30 aprile e domenica 1 maggio prossimi, in piazza Trento Trieste a Ferrara, l’edizione 2022 della manifestazione “Bell’Italia” organizzata da Explicom snc. Oltre al proprio patrocinio, il Comune di Ferrara garantirà ai promotori la propria collaborazione logistica e organizzativa per lo svolgimento dell’iniziativa. Intento della manifestazione è proporre prodotti tipici e della tradizione, attraverso la partecipazione di produttori diretti, operatori commerciali e aziende che hanno fatto della qualità il loro marchio distintivo e che guideranno il pubblico attraverso un percorso di degustazioni, per aiutare a comprendere la storia e la tradizione dei loro prodotti.

– A disposizione del Teatro Nucleo i locali del ‘Cortazar’ di Pontelagoscuro

I locali del ‘Teatro Julio Cortazar’ di Pontelagoscuro restano a disposizione alla società cooperativa Teatro Nucleo grazie alla proroga fino al 31 dicembre 2025 della concessione gratuita da parte del Comune di Ferrara. Prosegue quindi, con il via libera della Giunta municipale, la collaborazione che da lungo tempo lega i due partner, con l’obiettivo di continuare a contribuire all’arricchimento dell’offerta culturale del territorio. Fin dalla fine degli anni ’70 del secolo scorso, la Cooperativa Teatro Nucleo ha rappresentato una tra le più consolidate realtà culturali di Ferrara, promotrice di numerosi spettacoli, rassegne, laboratori e attività di formazione.

Le spese relative alle utenze resteranno a carico della cooperativa.

– All’interno dell’ex Mercato coperto proseguono le attività solidaristiche

Gli spazi comunali del Mercato Coperto di Ferrara resteranno a disposizione gratuitamente, ancora fino al 15 maggio prossimo, della Parrocchia dell’Annunciazione di Maria, dell’Associazione Amici di Kamituga e dell’Associazione “Il Gatto e la Luna Ets”, che dal novembre scorso li utilizzano per mercatini di beneficenza e attività solidaristiche e di raccolta fondi.

– Confermata la disponibilità dei locali di via Indipendenza per il Centro di promozione Sociale “Il Barco”

Sarà rinnovato ancora fino al 31 dicembre 2024 il sub comodato ad Ancescao (Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani, Orti) dell’immobile di via Indipendenza 40, ricevuto dal Comune in comodato da Acer. L’immobile da tempo ospita le attività del Centro di promozione Sociale “Il Barco”, tra i principali punti di riferimento della comunità di Barco e non solo.

[ASP, nuovo contratto: 7,5 milioni di euro all’anno per un welfare di qualità. E per gli utenti arriva la customer satisfaction. L’assessore Coletti “Monitoraggio continuo sui risultati per rispondere anche alle sfide più difficili”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d9fKVDe%261%3dS%26v%3dWGZDW%264%3dTBfN%26M%3dpP9H_zwhr_A7_7sav_G8_zwhr_0BBO5.97Gv7r3kK2MvA.xL_zwhr_0B3G2EEAm_NfuX_XuVCfJT_zwhr_0BrGt3i7pA9Lq.D9Et%260%3d2M1RrT.vA9%26A1%3dWKUHX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

26-04-2022

ASP, NUOVO CONTRATTO: 7,5 MILIONI DI EURO ALL’ANNO PER UN WELFARE DI QUALITA’. E PER GLI UTENTI ARRIVA LA CUSTOMER SATISFACTION

L’ASSESSORE COLETTI: “MONITORAGGIO CONTINUO SUI RISULTATI PER RISPONDERE ANCHE ALLE SFIDE PIU’ DIFFICILI”

Investimenti invariati per fare fronte alle emergenze, più attenzione alla qualità del welfare e alla soddisfazione dell’utente. Questo l’indirizzo che il Comune di Ferrara intende dare ai prossimi anni di gestione da parte di Asp dei Servizi sociali 7,5 milioni di euro all’anno di investimento per garantire obiettivi di qualità condivisi, un monitoraggio attento dei risultati e, per la prima volta, un sistema di customer satisfaction per gli utenti.

🔊 Listen to this