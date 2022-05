CRONACACOMUNE – La newsletter del 23 maggio 2022

(AGENPARL) – lun 23 maggio 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=P4%3dC8P5N_6whu_G7_7vgv_GA_6whu_FBpetZud.sIpDzO5.83I_7vgv_GAt_Nfxd_XuM2H.pN4T_7vgv_GA_6whu_GBuHv_Nfxd_YsM0YAZp_Nfxd_YpD1_Nfxd_YsII9v_Meye_Xo_Nfxd_YsQ4ZEOE–f_7vgv_GaB_Nfxd_YsK0_Nfxd_XK._Meye_XrD-Ie4_Nfxd_Yp0ua_7vgv_GaB_Nfxd_YsK4_Nfxd_XKU_6whu_FBI_Meye_Xo-_Nfxd_XKS_6whu_G05Q_6whu_Fbyat8MZ3W_7vgv_H6MH_7vgv_H92_Nfx7p6od_XuRBSchZs%26r%3dVNbIaM%260%3d2P7RrW.2A9%26D7%3dWKZLa%261%3dV%262%3dWHeLZ%264%3dWHfN%26O%3dEWOZJWHZLc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

CRONACACOMUNE

CONFERENZA STAMPA – Giovedì 26 maggio 2022 alle 11, nella sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara

[Presentazione della terza tappa della Adriatica Ionica Race, gara ciclistica professionistica](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dKb9YPa%26o%3dV%268%3dS6eRV%26r%3dWNbB%26P%3d2LwK_BsVu_M3_uvmr_5A_BsVu_L8zRG.5uJ83f6wGpP87.lO_BsVu_L8qJDA3Dy_JTxj_TiYOT4c_BsVu_L8sMyKhID33D9Fh-9yDo6-D7uUu-LdK03-g06Dd-6xJl6DAf6-3GqDw3-u6w7-j6B3-fDwDlNDAf6-0JrAyKvD9FlNDAf6.2LpG%26x%3dExNF56u3d5.IyL%26lN%3dKX8cO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

23-05-2022

Giovedì 26 maggio 2022 alle 11, nella sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara, si terrà una conferenza stampa per la presentazione della terza tappa della Adriatica Ionica Race, gara ciclistica professionistica che lunedì 6 giugno si correrà da Ferrara a Brisighella.

All’incontro con i giornalisti interverranno il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, il sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli e Moreno Argentin, ex ciclista professionista e organizzatore dell’evento.

Comunicazine a cura degli organizzatori [[http://www.orangewebsrl.it/html/NL_5053.html](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dKgFTPf%26v%3dQ%268%3dXCZRa%26y%3dRNgI%26K%3d2Q4F_Bxcp_M8_2qmw_B6_Bxcp_LC7MG.L218DoMy93H6.F4_HkzZ_RzE4C6_Oasj_Ypnf_bJUM.E4C6%26A%3dwKCSm1u8kR.8B4%269C%3dXFURb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)]

[Al Circolo della Stampa la presentazione del libro di Maurizio Villani “Osservare le stelle. Storie della rivoluzione astronomica”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3d7gDUBf%26t%3dR%26t%3dXAaDa%26w%3dS0gG%26L%3dnQ2G_xxaq_98_zrYw_07_xxaq_8C5N3.0zFt8k2iLuLtB.qK_xxaq_8CvFzF80k_OYtV_YnUAZEa_xxaq_8CiC-iFz4uIw-5kIt2-yQiDv8-t2-vOmJkK226FqFtB-l6r-Iq3xL-l0-s83IoWqF-2FtCgKq-FyPmI28z6-rB-1KkIt6-yQwIoB-l6rIi-2g8iIoSwC1WqFtB-iJzOwEuJq4g.E2Dr%26A%3duLySkS.tB2%260y%3dXDVDb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

23-05-2022

All’affascinante e complesso tema dell’astronomia e dei suoi rapporti con la scienza, il mito e la religione, è dedicato il prossimo incontro organizzato dal Circolo della Stampa di Ferrara, martedì 24 maggio nella sala conferenze dell’hotel Astra (viale Cavour 55, ore 18). Ospite dell’appuntamento sarà il professor Maurizio Villani che presenterà il suo libro “Osservare le stelle. Storie della rivoluzione astronomica”. (Editore Diogene Multimedia, 2021). Dialogherà con l’autore Renato Nibbio Bonnet, socio del Circolo della Stampa.

Terzo volume della nuova collana dedicata alla storia delle civiltà, il volume mette a fuoco il rapporto tra le civiltà d’Oriente e d’Occidente sul tema dell’osservazione dei cieli, approfondendo, in particolare, i contributi allo sviluppo dell’astronomia dati dalla civiltà islamica medievale, dagli astronomi legati all’ebraismo e, successivamente, dalla cultura rinascimentale in Europa. Iniziando il suo cammino con le teorie degli antichi greci e con l’esposizione scientifica del sistema tolemaico (rimasto sino al Cinquecento il principale modello di riferimento), il libro descrive quindi il rapporto tra l’uomo e i cieli nell’età di Copernico, di Keplero, di Galilei e di Newton, soffermandosi anche sulle questioni religiose connesse all’osservazione astronomica e sull’apporto che i Gesuiti hanno dato alle complesse vicende dell’astronomia moderna.

Maurizio Villani ha insegnato nei licei ed è stato docente di storia della filosofia all’Istituto superiore di scienze religiose di Casa Cini a Ferrara. Ha scritto numerosi saggi ed è coautore di manuali di storia della filosofia. Tra i suoi scritti più recenti: “Per scrivere un testo filosofico” (Editore Diogene Multimedia, 2018) e “Testimoni di sapere didattico” (Franco Angeli Editore, 2020). Dal 2017 è socio del Circolo della Stampa di Ferrara.

SCUOLA E FAMIGLIA – Iscrizioni entro sabato 25 giugno 2022. Servizio da lunedì 4 a venerdì 29 luglio 2022 (via del Melo 46/c)

[“L’Estate dei piccoli” torna al Centro Mille Gru per bambini da 0 ai 6 anni](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dOcKTTb%261%3dQ%26B%3dTHZVW%264%3dRRcN%26K%3d6M9F_Fthp_Q4_7qqs_G6_Fthp_P9BMK.67EB4r11H2KB8.xJ_Fthp_P93EHBE93_Kfsn_UuTSVLU_Fthp_P915G1y4pMpJ3-7t9-DBr3CEx-JCK31-yE-r5BM7E-AB1B3-07K-z4227Gx-4y-c-p9-T-43D7.A9C0%267%3d2KGOrR.B89%269G%3dTKUVX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

23-05-2022

“L’Estate dei piccoli” è la proposta educativa di servizio estivo a cura del Centro Mille Gru per offrire alle famiglie con bambini da 0 ai 6 anni accoglienti spazi e proposte di gioco e scoperta, per conoscersi e divertirsi insieme da lunedì 4 a venerdì 29 luglio 2022 con appuntamenti quotidiani lunedì, mercoledì, venerdì ore 9-12.30; martedì e giovedì ore 16.30-19.30.

La partecipazione al Centro Bambini e Famiglie Mille Gru (via del Melo, 46/c, Ferrara) è destinata a coloro che non frequentano altri servizi estivi e con la presenza dell’adulto accompagnatore, che resta in compagnia del proprio bambino o bambina per tutto il tempo del servizio.

Il servizio prevede una capienza massima di iscrizioni per cinquanta famiglie. Le iscrizioni sono aperte fino a sabato 25 giugno 2022.

Per iscriversi occorre la Tessera Familiare Estiva del costo di 50 euro (per le famiglie con ISEE fino a 3000 euro è prevista l’esenzione). L’iscrizione avviene tramite accesso al portale SOSI@HOME con priorità di accesso ai residenti nel Comune di Ferrara.

Per avere la tessera è sufficiente presentare al Centro Mille Gru, al primo ingresso, la ricevuta di pagamento.

1.a COMMISSIONE CONSILIARE – Martedì 24 maggio 2022 alle 14.30 sala del Consiglio Comunale della residenza municipale

[Esame della delibera “Abrogazione di undici Regolamenti comunali”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d8dMVCc%263%3dS%26u%3dUJbEX%266%3dTAdP%26M%3doNAH_yujr_05_9sZt_I8_yujr_90DO4.79Gu5t3jI4Mu9.zL_yujr_905G1CGAl_LhuW_VwVBWNS_yujr_90vKh3h5rGv.01G3%266%3dtO0NjV.571%26C0%3dSCYOW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

23-05-2022

La 1.a Commissione del Consiglio comunale di Ferrara – presieduta dalla consigliera Caterina Ferri – si riunirà martedì 24 maggio 2022 alle ore 14.30 nella sala del Consiglio Comunale della residenza municipale con assessore relatore Matteo Fornasini per l’esame della delibera “Abrogazione di 11 Regolamenti comunali”.

Per info sulle attività delle commissioni consiliari: [https://www.comune.fe.it/it/b/11822/agenda-delle-commissioni-consiliari](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d7aKZBZ%261%3dW%26t%3dRHfDU%264%3dX0aN%26Q%3dnK9Ly_IfyV_Tp_NWte_Xl_IfyV_SuS3N.rKsL3A.l6.xP_xrhv_87xP_xrhv_87q_NWte_XlRFd8S_7wYq_GBg87g2ptJj2-sArCt-9uD2EyJxKt0-rKtJxHo27E%26j%3dD0O24G.JkK%26xO%3d7WJdA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt). Dirette e archivio di legislatura anche sul canale Youtube: [http://www.youtube.com/user/consigliocomunalefe](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dDd9aIc%26o%3dX%261%3dU6gKX%26r%3dYGdB%26R%3duNwM_5uVw_F5_uxft_5C_5uVw_E0zT0.SrR7OeB.pIp_OdwS_YsOvB5_LTzc_Vi02HvFtFlLpIpR15oBs9%26g%3dJ88n5dMy0E.HhQ%26vM%3d4cHb8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

VIABILITA’ – Provvedimenti in vigore a Ferrara nella serata di martedì 24 maggio 2022 dalle 21

[Temporanea sospensione della circolazione in città per processione religiosa organizzata dalla parrocchia di San Benedetto](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dHh6XMg%26l%3dU%265%3dY3dOb%26o%3dVKh9%26O%3dyRtJ_9ySt_J9_rujx_20_9ySt_IDwQD.ArI59c5tMmO5C.iN_9ySt_IDnIAGzCv_PQwg_ZfXLa7W_9ySt_IDt945r9aNoLrLe5-0MsJvLsC6Le-8vJl5-tGr76JaTzMn9-zL-cCARa-JvP-pL6AeM0GoHv-PeFzEiI09.hN4J%26d%3dGBQv7I.LeN%26zQ%3d1ZLf5&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

23-05-2022

In occasione della processione religiosa organizzata a Ferrara dalla Parrocchia di San Benedetto, in onore di Maria Ausiliatrice, nella serata di martedì 24 maggio 2022 nelle strade cittadine inserite nel percorso del corteo la circolazione dei veicoli sarà sospesa per il tempo strettamente necessario a consentirne il passaggio.

La processione avrà inizio alle 21 dal piazzale della chiesa di San Benedetto e proseguirà in via Don Tazzoli, v.le Cavour (su marciapiede), via Contrada della Rosa, via Cosmè Tura, sosta presso la Chiesa di Santa Maria dei Servi, via Benvenuto Tisi da Garofalo, via Porta Po ed arrivo in piazzale San Benedetto.

CONFERENZA STAMPA – Martedì 24 maggio 2022 alle 12 nella sala degli Arazzi (residenza municipale)

[Presentazione della manifestazione Rock a Fè 2022](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d1ZMV6Y%263%3dS%26n%3dQJb8T%266%3dT4ZP%26M%3dhJAH_rqjr_31_9sSp_I8_rqjr_26DOw.39Gn1t3cE4Mn5.zL_rqjr_265Gt9GAe_HhuP_RwV5SMY_rqjr_267Je3a1rIvFt1GAoDv-6eB33-m15Af50LaPzGn5-9GcA-r-8e-RQT2.8AEl%264%3d4MsLtT.n5A%26As%3dQMW8U&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

23-05-2022

Martedì 24 maggio 2022 alle 12 nella sala degli Arazzi (residenza municipale), avrà luogo una conferenza stampa di presentazione della manifestazione Rock a Fè 2022 in programma nella sede della Fondazione Navarra a Malborghetto di Ferrara dal 27 maggio al 5 giugno 2022.

All’incontro con i giornalisti interverranno il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, l’amministratore unico della Holding Ferrara Servizi Luca Cimarelli e rappresentanti del comitato organizzatore Rock a Fè e della Fondazione Navarra.

BANDO DI GARA – Tutta la documentazione consultabile sul portale degli appalti del Comune di Ferrara

[Procedura aperta per l’esecuzione dei lavori della Palazzina Marfisa e della Loggia degli Aranci](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dGcITLb%26y%3dQ%264%3dTFZNW%262%3dRJcL%26K%3dxM7F_8tfp_I4_5qis_E6_8tfp_H90MC.65E44p1sHzK48.vJ_8tfp_H91E0BC9u_Kdsf_UsTKVKZ_8tfp_H93H51q4n6r4AKn-1685Jq-EnL5Kv-FqEnPFB11-3456yLn-B50t9q-45146v.80Fy%264%3d3N6LsU.150%26B6%3dQLXKU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

23-05-2022

La seduta pubblica di apertura delle offerte è programmata per mercoledì 29 giugno 2022 alle 10 in una sala della residenza municipale.

Il bando e la relativa documentazione con tutti gli allegati sono consultabili sulla pagina del Comune di Ferrara inserita nel nuovo portale degi appalti alla pagina [appalti.comune.fe.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dEeQTJd%267%3dQ%262%3dVNZLY%260%3dRHeT%26K%3dvOEF7_Mlsd_Xv_Hexk_Rt_Mlsd_W114KvB8D.xE1P95.t0.4J_6vnp_FAkE6OvBsfAFoGE9_6vnp_FA4J_6vnp_1o6vFA3E10A1u0.HF%26r%3dHFI08M.DsO%264I%3dEaPXI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt). La documentazione dovrà essere inviata in versione elettronica attraverso il portale stesso secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.

(Comunicazione a cura Servizio Appalti e Contratti Settore Affari Istituzionali-Comune di Ferrara)

AREA SGAMBAMENTO CANI – Mercoledì 25 maggio 2022 alle 18. Interverrà l’assessore Alessandro Balboni

[Inaugurazione in via Vicenza a Pontelagoscuro della nuova area di sgambamento cani realizzata dal Comune di Ferrara](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d5bOW0a%265%3dT%26r%3dSLcBV%268%3dU8bR%26N%3dlLCI_vsls_73_AtWr_K9_vsls_68FP1.5AHr3v4gG6Nr7.2M_vsls_687HxAIBi_JjvT_TyW9UPW_vsls_682GeMzNv3IBsFx-Br-N24-zAv8rRt-4-tG7MiDt0sKvNvG-w8pDt-GyGE4-eJx4-hA-B0eEu4q77Ms-5tGm-Jx4pAISeLx-7eD-vHqM78-4e3thA-y8vJtKe.0CFp%266%3d6NwNvU.r7C%26Bw%3dSOXBW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

23-05-2022

Mercoledì 25 maggio 2022 alle 18, in via Vicenza a Pontelagoscuro, verrà inaugurata l’area sgambamento cani recentemente realizzata a cura del Comune di Ferrara: uno spazio rettangolare lungo 70 metri per 25 riservato a far passeggiare liberamente i cani. All’incontro, che vedrà la presenza della cittadinanza e dei membri dei comitati che hanno collaborato alla progettazione e alla realizzazione del nuovo spazio, interverrà l’assessore all’Ambiente e Tutela degli animali del Comune di Ferrara Alessandro Balboni.

L’area di via Vicenza a Pontelagoscuro è la prima delle tre nuove aree comunali di sgambamento cani che saranno aperte entro l’estate. Le altre che verranno aperte successivamente alla fruizione si trovano in via Todeschi a Porotto (un’area di 35 metri quadrati) e in via Cedri nella zona est della città (45 metri quadrati). E’ imminente l’inaugurazione anche delle altre aree di sgambamento realizzate.

Giornalisti, fotografi e operatori video sono invitati

Dahttps://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d5dOT0c%265%3dQ%26r%3dULZBX%268%3dR8dR%26K%3dlNCF_vulp_75_AqWt_K6_vulp_60FM1.7AEr5v1gI6Kr9.2J_vulp_607ExCI9i_LjsT_VyT8WMS_vulp_60CHi1e5t-HDEz9-tHi9-B7eGu1q97Js-7tDm.BCCp%268%3d6KwPvR.r9C%269w%3dUOUBY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wtdel 18-2-2022 [CronacaComune](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dGhDULg%26t%3dR%264%3dYAaNb%26w%3dSJhG%26L%3dxR2G_8yaq_I9_zrix_07_8yaq_HD5NC.AzF49k2sMuL4C.qK_8yaq_HDvF0G80u_PYtf_ZnUJaBT_8yaq_HD2Iu2q9i-L3FBC-iIuC-18qKj23CvK5-AiEy.F2D2%26B%3duL9TkS.4C2%2609%3dYDVNc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) (presentazione aree di sgambamento)

BIBLIOTECA ALDO LUPPI – Mercoledì 25 maggio 2022 alle 17 nel giardino di via Arginone 320 (Porotto). Aperte le iscrizioni

[‘Yoga in biblioteca’: appuntamento per i più piccoli per un pomeriggio di letture e giochi all’aria aperta](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dIbIYNa%26y%3dV%266%3dSFePV%262%3dWLbL%26P%3dzL7K_0sfu_K3_5vkr_EA_0sfu_J80RE.55J63p6uGzP67.vO_0sfu_J81JBACDw_Jdxh_TsYMUJa_0sfu_J8BJy3-vI-tAoG1G70u3-nK8M1OsErIBG-300-A-3DC-Hv8uGyD-875-P6-H2HwJvByA2-91-DrOBM50-w-9vJu0v-64DnM13-nKwJ76.zL6s3nzG%26v%3dE8ND5E.IwL%26vN%3dIXHcM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

23-05-2022

Un pomeriggio all’aria aperta con tante letture e giochi per bambini dai 3 ai 6 anni. L’appuntamento, con lo ‘Yoga in biblioteca’, è per mercoledì 25 maggio 2022 alle 17 nel giardino della biblioteca comunale Aldo Luppi di Porotto (via Arginone 320, Ferrara), in compagnia di Deborah Monari.

I bimbi potranno osservare la natura che li circonda e partendo dalla crescita di un semino si parlerà di piante e alberi, per poi incontrare piccoli e grandi animali che abitano il giardino, come api, farfalle, gattini e cani.

Sono richiesti per ogni partecipante un tappetino (o un telo), abbigliamento comodo e calze antiscivolo.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Luppi e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dFhHVKg%26x%3dS%263%3dYEbMb%261%3dTIhK%26M3p9m%3dwR6H_7yer_H9_4shx_D8_7yer_GDmJrFu4x0xA4.A1E0Lq.8t.G6%266%3d2S5NrZ.z79%26G5%3dSKcJW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

POLITICHE SOCIALI – Venerdì 27 maggio 2022 alle 21, nella Chiesa di Santa Maria in Vado a cura dell’Orchestra Antiqua Estensis. Programma illustrato in Comune da ass. Coletti, organizzatori e sponsor

[Un pasto per un biglietto: musica e solidarietà nel concerto di beneficenza per i 30 anni dell’Associazione Viale K](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dKZ7VPY%26m%3dS%268%3dQ4bRT%26p%3dTNZ0%26M%3d2JuH_BqTr_M1_ssmp_38_BqTr_L6xOG.3sG81d3wEnM85.jL_BqTr_L6oGD91Ay_HRuj_RgVOS7X_BqTr_L6vF-01tL9-Ko-437mAyJuG-7KtAw1-f-K9Bj6uHj7D1-o76-3pFw5sL9-4j-4yDf833fFJ1-j-UT-1oF3-4fD61tK93j3J9pFy-Lj365-l3u1b.0DCm%266%3d7KtNwR.o7D%269t%3dSPU9W&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

23-05-2022

E’ stato presentato lunedì 23 maggio 2022, nella Sala Arazzi del Comune di Ferrara – presenti l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Ferrara Cristina Coletti, il presidente dell’associazione Viale K Domenico Bedin, il musicista dell’Orchestra Antiqua Estensis Franco Sartori, Corrado Rotini, direttore Attività Produttive Sito Ferrara LYB (LyondellBasell) e la responsabile comunicazione Italia LYB Loredana Elia – il progetto “Un Pasto per Biglietto”, concerto di beneficenza organizzato in occasione dei 30 anni dell’Associazione Viale K, grazie alla collaborazione con Antiqua Estensis e LyondellBasell.

Il Concerto, a cura dell’Orchestra Antiqua Estensis, si terrà venerdì 27 maggio 2022 alle 21, nella Chiesa di Santa Maria in Vado e sarà l’occasione per raccogliere alimenti a supporto della mensa e delle famiglie gestite dall’Associazione. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza: non è necessario presentarsi con un biglietto, ma semplicemente con qualche alimento.

[] “Il Comune di Ferrara ha accolto positivamente la richiesta di Patrocinio avanzata dall’Associazione Viale K” ha dichiarato Cristina Coletti, con delega alle Politiche Sociali. “Il Concerto di Beneficenza, così concepito, è un perfetto esempio di collaborazione virtuosa tra pubblico e privato a favore dell’intera comunità. L’associazione Viale K, infatti, è integrata e impegnata sul nostro territorio da 30 anni con diversi progetti di assistenza e politiche di integrazione e inclusione sociale, non per ultimo l’accoglienza e l’assistenza di alcune famiglie ucraine. Un ringraziamento a tutti i partner, ai volontari dell’Associazione, all’Orchestra Antiqua Estensis e all’azienda LyondellBasell.”

“Abbiamo iniziato accogliendo e aiutando i giovani del quartiere” ha dichiarato Don Domenico Bedin, Presidente dell’Associazione Viale K. “E aggi, a distanza di 30 anni, offriamo oltre 104mila pasti all’anno e accogliamo 9mila persone emarginate, che comprendono immigrati appena arrivati, detenuti che gestiamo in misura alternativa al carcere e tutte quelle persone che vivono una situazione di povertà estrema. I numeri sono importanti perché danno un senso dell’operato, ma per noi significano molto di più: si tratta di 9mila volti di persone, di vite alle quali ogni anno offriamo una speranza, adoperandoci affinché ciascuno di essi veda rispettato il “diritto al futuro”, cioè sussistenza, salute, lavoro, istruzione e informazione – senza distinzione di etnia, religione, genere e/o credo politico. Siamo grati al Comune per aver supportato l’iniziativa, all’Orchestra Antiqua Estensis per essersi resa disponibile e all’azienda LyondellBasell per aver organizzato e supportato il progetto di raccolta di alimenti. Ringraziamo naturalmente tutti i cittadini che vorranno vivere questa serata di musica e solidarietà, offrendo gli alimenti.”

[] “LyondellBasell, attraverso il programma Advancing Good è impegnata a sostenere le comunità in cui è presente con le proprie attività produttive e a costruire future società sempre più all’avanguardia; questo progetto rappresenta la perfetta combinazione dei valori in cui crediamo quali solidarietà, diversità, equità e inclusione” ha dichiarato Corrado Rotini, Direttore Attività Produttive sito di Ferrara di LyondellBasell. “La musica, inoltre, grazie al suo linguaggio universale è in grado di abbattere le barriere e azzerare le diversità, proprio come l’impegno e la missione dell’Associazione Viale K per la quale l’accoglienza vuol dire non avere paura della diversità, ma valorizzare e promuovere la persona, in ogni ambito.”

PROGRAMMA DELLA SERATA

Antonio Vivaldi Concerto per archi e b.c. in Sol minore RV 156 Allegro, Adagio, Allegro

Antonio Vivaldi Introduzione al Miserere: Filiae maestae Jerusalem RV638, per contralto, archi e b.c. Adagio, Largo, Recitativo

Giovanni Battista Pergolesi Salve Regina in La minore per soprano, archi e continuo

largo (Salve Regina), allegretto (ad te clamamus), larghetto (ad te suspiramus), allegretto (eja ergo), largo (o clemens)

Giovanni Battista Pergolesi Stabat Mater Dolorosa, duetto per soprano, contralto, archi e b.c.

Giuseppe Aldrovandini Sinfonia introduttiva per archi e b.c. (Allegro, adagio, allegro)

Magnificat in do maggiore per soli, coro, archi e b.c. I. Magnificat (andante)

II. Et Exultavi (allegro)

III. Quia respexit (andante)

IV. Et misericordia (adagio)

V. Fecit Potentiam (andante)

VI. Deposuit Potentes (adagio)

VII. Esurientes (allegro)

VIII. Suscepit Israel (largo)

IX. Sicut Locutus Est (andante)

X. Gloria (allegro)

XI. Sicut Erat (adagio)

XII. Et In Saecula Saeculorum (allegro)

Orchestra “Antiqua Estensis” diretta dal M° Renzo Rossi

Cori: “Il Nuovo Echo” di Portomaggiore e “Euphonè” di Ferrara

Soprano Miho Kamiya, Contralto Marcella Ventura, Tenore Jiang Chen Luca, Basso Niccolò Roda

Violini: Matteo Sartori, Jacopo Ferri, Luca Faraci, Damiano Rongioletti, Stefano Franzoni,

Guglielmo Ghidoli, Federica Caselli, Maristella Magnani, Anna Beltrami, Davide Bini

Viole: Marta Fergnani, Martina Sartori, Danny Vommaro, Filippo Benvenuti

Violoncelli: Stefano Crepaldi, Andrea Corli, Franco Sartori

Contrabbasso: Alessandra Bozza

Organo: Silvia Rambaldi

LyondellBasell

LyondellBasell (NYSE: LYB) è una delle più grandi aziende al mondo nel campo dei materiali plastici, dei prodotti chimici e della raffinazione. Grazie ai suoi dipendenti presenti in tutto il mondo, LyondellBasell produce materiali plastici e prodotti che sono la chiave per trovare soluzioni alle moderne sfide come il miglioramento della sicurezza degli alimenti grazie a imballaggi leggeri e flessibili, la purezza dell’acqua grazie a tubature sempre più resistenti e versatili, il miglioramento della sicurezza, del comfort e dell’efficienza del combustibile di molti veicoli e autocarri sulle strade, la garanzia di un funzionamento sicuro ed efficace degli elettrodomestici e dei dispositivielettronici. LyondellBasell vende i suoi prodotti in oltre 100 paesi ed è il più grande produttore al mondo di compound di polipropilene, nonché il più importante licenziatario di tecnologie per poliolefine. Nel 2021 LyondellBasell è stata nominata per la quarta volta consecutiva una delle società più ammirate nel mondo, the World’s Most Admired Companies da Fortune Magazine. Per maggior informazioni su LyondellBasell: [www.lyondellbasell.com](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dEdKbJc%261%3dY%262%3dUHhLX%264%3dZHdN%26S%3dvN9N7_Lf1d_Wp_Pewe_Zt_Lf1d_VuLoGFY.75uCzC3I7.J7M89rRwI3.M9N1M3E.rM1_Lf1d_Vu_Pewe_atO7J_6uhx_G8wR8J_7ygt_GcGe_7ygt_GcFj_7ygt_GcFjBUA.FDM28tJz6pQsF1.A3G_7ygt_GcFj_7ygt_Gdr599_6uhx_G8Ob_6uhx_FYLkNU_7ygt_GcKg_7ygt_GcKgrZJ8tgodIfoUIgHdNBpdOfrcsDF7HAob_7ygt_GcKgu0sZGhLUOdrbIfE8q9odHbEXN9o5pAt9u9I0_7ygt_GcKgO_Pewe_ZIaRh_6uhx_FYLkJWLeLZGhGWKdEdNeGU_7ygt_GcKgjLyH4U2_Lf1d_VJeQxln46V876HBL9DrkmyMwqRbApyiAqSiwpRremyMwzGJ9qEqwpRrPxxqJmzYv5lUwpRrlzRqJq3h_6uhx_FYHl_6uhx_FYLkGdOh_6uhx_FZ8BoNp_Pewe_argK5LtC8DNEOaLCINBUYOrqq_6uhx_FYGjV2HsIBxz3BoIWq_7ygt_GcFjVzGu_7ygt_GcGh_7ygt_Gd698C6PtB_6uhx_G8O%26B%3d1O8TqV.3C8%26C8%3dYJYMc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Il sito di Ferrara

Il sito e il Centro Ricerche di LyondellBasell di Ferrara fanno parte in un complesso multi-societario. Il sito ha una lunga e gloriosa storia nell’industria delle poliolefine e continua a focalizzarsi sulla sua tradizione di innovazione grazie alla sinergia tra le attività del Centro Ricerche Giulio Natta, con impianti pilota e laboratori, e la produzione di polipropilene e di catalizzatori. Il polipropilene prodotto a Ferrara viene utilizzato in una vasta gamma di applicazioni che spaziano dall’imballaggio alimentare ai prodotti medicali e ai componenti per il settore automobilistico, per citarne alcune.

Associazione Viale K

L’associazione Viale K è un’associazione privata di volontariato senza scopo di lucro (ONLUS), nata nel 1992 presso la Parrocchia di Sant’Agostino, situata nel quartiere periferico Krasnodar di Ferrara con lo scopo di aggregare persone disponibili al servizio, per rispondere in maniera organizzata e concreta alle varie situazione di disagio sociale e di difficoltà.

Ha cominciato ad accogliere e aiutar i giovani del quartiere e successivamente ha esteso la sua attenzione a tutte le persone emarginate, agli immigrati appena arrivati, ai detenuti in misura alternativa al carcere e a tutte quelle persone che versano in situazioni di povertà estrema

Orchestra Antiqua Estensis

E’ una formazione musicale ferrarese nata nel 2009 ad organico variabile che va dal gruppo di archi fino alla orchestra sinfonica per coprire un repertorio che parte dal barocco e arriva ai nostri giorni con particolare predilezione per il barocco italiano e il classicismo. E’ costituita principalmente da giovani musicisti cresciuti nel locale conservatorio. Molti di loro si sono già distinti a livello nazionale collaborando con importanti orchestre nazionali e/o si stanno perfezionando in importanti Accademie Musicali europee. Li affiancano elementi di maggior esperienza artistica contribuendo alla preparazione e all’organizzazione degli eventi. Ha al suo attivo partecipazioni a stagioni concertistiche importanti tra le quali la prima esecuzione ferrarese della Missa n.10 [Hob.](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dMd9bRc%26o%3dY%260%3dU6hTX%26r%3dZPdB%26S%3d4NwNE_LT1l_Wd_PmwS_Z2_LT1l_ViC0.QlI5JhB55.rP3_LT1l_ViU5El_PmwS_Z2lr0AEhL-r9uX1CfF0Cv%26B%3d9w5d9OvTyV.qCF%26Cv%3dYRYAc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) XXII/9 “In tempore Belli” detta Paukenmesse per soli, coro e orchestra di F. J. Haydn nel teatro comunale di Ferrara “C. Abbado” e l’esecuzione di Ballabili di fine Ottocento di autori italiani al Kursaal di Merano (BZ) ritrasmesso per Rai Bolzano e su cui ha inciso nel 2019 un CD. Collabora stabilmente con impostanti maestri direttori come Stefano Squarzina, Giorgio Fabbri, Marco Mantovani e Marco Balderi. In questa occasione l’orchestra sarà diretta dal M° Renzo Rossi in un repertorio barocco di musica sacra con musiche di Antonio Vivaldi, Giovanni Battista Pergolesi e Giuseppe Aldrovandini.

Il programma musicale della serata è incentrato sulla figura di Maria, Madre di Dio.

Dopo il concerto per archi e basso continuo RV 156 di Vivaldi, che funge da introduzione, ascolteremo il Mottetto Filiae maestae Jerusalem RV638 in do minore.

Vivaldi è uno dei più importanti compositori e violinisti virtuosi di tutta l’Europa barocca . Il Concerto per archi (due violini, viola e bassi, RV 156) in sol minore di Antonio Vivaldi (Venezia 1678 – 1741) fa parte di un folto gruppo di una sessantina di concerti e sinfonie mai dati alle stampe dal compositore; esso si articola nei convenzionali tre movimenti: Allegro, in cui il concertato è affidato solo alle due parti dei violini, Adagio, in stile quasi “corelliano”, in cui violini e viole armonizzano (con qualche ritardo e dissonanza) il basso che muove per crome; Allegro conclusivo, in stile “concitato”.

Nel Mottetto il Contralto canta la [tristezza](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d9aKZDZ%261%3dW%26v%3dRHfFU%264%3dXBaN%26Q%3dpK9L1_IfyX_Tp_NYte_Xn_IfyX_SuE2.77SqBx.SqBx_NYte_XnNxGq_IfyX_Suzz08PmJ8A%26l%3dD0O44G.JmK%26x7i2pO%3d9WJdC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) delle “afflitte donne di [Gerusalemme](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dJZBUOY%26r%3dR%267%3dQ9aQT%26u%3dSMZE%26L%3d1JzGB_HWti_Sg_IjsV_Sy_HWti_Rl0C.6xN2Ao.N2Ao_IjsV_SyMoB2_HWti_Rlk_AqYq_KUIT_AqYq_KUGZAKy2t1g255s%265%3d6KyMvR.t6C%269y%3dROUDV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)” che piangono la [passione](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d7gLVBf%262%3dS%26t%3dXIbDa%265%3dT0gO%26M%3dnQ0Hy_OguV_Zq_JWzf_Tl_OguV_YvAz.C8OoHy.OoHy_JWzf_TlTyCo_OguV_YvrgP9AuK_tM_IE8AyQ%26t%3dE1PB3g8q58.KuL%26oP%3dGXAeK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) e morte di [Cristo](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dHZDUMY%26t%3dR%265%3dQAaOT%26w%3dSKZG%26L%3dyJ2G0_HYtg_Si_IhsX_Sw_HYtg_Rn0A.6zNzAq.NzAq_IhsX_SwMqBz_HYtg_Rnk_9qaq_IUKT_9qaq_IUIZ0K12r1i-dyHqJA%264%3duL0LkS.552%2600%3dQDVOU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).Il brano si articola in tre parti: un recitativo accompagnato, uno splendido ‘largo’ che si dipana su un basso di passacaglia e un drammatico recitativo finale.

Pergolesi ha messo in musica l’antifona mariana Salve Regina due volte, in la minore e in do minore. Quella in la minore, proposta in concerto, è una delle prime composizioni dell’autore, si pensa composta per le pratiche devozionali della Congregazione della Vergine dei Sette Dolori, la stessa Congregazione che avrebbe anni dopo commissionato a Pergolesi lo Stabat Mater, che è una delle sue ultime produzioni.

Soprano e Contralto eseguiranno il primo duetto dello Stabat Mater Dolorosa, una sequenza del XIII secolo, il cui testo è tradizionalmente attribuito a Jacopone da Todi. La Madre Addolorata piange accoratamente per il Figlio morto. Anche in questo caso la composizione non utilizza la nota melodia gregoriana, ma un contrappunto ricco di dissonanze e ritardi che esprimono compiutamente il tema della ‘Pietà’.

Conclude il programma un brano recentemente riscoperto ed eseguito alla fine del 2021 per la prima volta in epoca moderna dall’Orchestra Orchestra ‘Antiqua Estensis’. Il Magnificat, Cantico mariano per antonomasia, esaltazione della Vergine Maria, è stato composto da Giuseppe Aldrovandini, nato a Bologna nel 1671. Allievo in composizione e contrappunto di Giacomo Antonio Perti a Bologna, Membro dell’Accademia Filarmonica bolognese, fu nominato maestro di cappella Onorario del duca di Mantova, nonché maestro dell’Accademia dello Spirito Santo di Ferrara. L’attività di Aldrovandini si esplicò principalmente nel teatro d’opera, che gli assicurò fama postuma e duratura. Stimato insegnante di canto, nel corso di appena un quindicennio diede prova di una straordinaria prolificità, cimentandosi in tutti i generi musicali allora in uso. Compose una ventina di opere teatrali rappresentate in tutta Italia -drammi e opere buffe-, 6 oratori, cantate sacre e profane, favole pastorali, nonché musica strumentale (sonate e sinfonie). Morì annegato, a soli trentacinque anni, nel porto del Canale Navile di Bologna nel 1707.

Del Magnificat in do maggiore per soli, coro, archi e continuo -conservato nella Biblioteca universitaria di Dresda (SLUB), in Germania- ci è pervenuta un’unica versione manoscritta redatta da due copisti al servizio del grande compositore boemo Jan Dismas Zelenka (1679-1745), il quale, tra il 1725 e il 1739, ebbe il compito di raccogliere e rielaborare composizioni di autori italiani e tedeschi per la chiesa di corte cattolica di Dresda. La collezione di Zelenka includeva una grande quantità di composizioni sacre, tra le quali una copia del Magnificat di Aldrovandini, proveniente dal monastero cistercense di Osek in Boemia. L’inserimento del Magnificat nel Catalogo della raccolta musicale della chiesa di corte cattolica di Dresda testimonia il forte legame tra questo importante centro culturale e musicale tedesco e la città di Bologna, in particolare con i membri dell’Accademia Filarmonica, nella quale Giuseppe Aldrovandini ebbe a ricoprire un ruolo di prestigio.

[] L’esecuzione moderna del Magnificat di Giuseppe Aldrovandini è stata resa possibile dalla riscrittura in notazione moderna del manoscritto realizzata dal musicista ferrarese Paolo Rosini che sta per essere ufficialmente pubblicata dall’editore “Armelin Musica” di Padova. In collaborazione con l’organista Silvia Rambaldi, Paolo Rosini ha curato l’edizione critica individuando alcuni errori armonici e stilistici del manoscritto dovuti al copista dell’epoca.

Il Magnificat sarà introdotto da una breve Sinfonia di apertura, del medesimo compositore, nei tempi Allegro, Adagio, Presto.

(Comunicazione congiunta organizzatori manifestazione e Comune di Ferrara)

[Vecchi e nuovi lavori pubblici, interviene l’assessore comunale Andrea Maggi](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dJcGVOb%26w%3dS%267%3dTDbQW%26z%3dTMcJ%26M%3d1M5H_Atdr_L4_3sls_C8_Atdr_K98OF.63G74n3vHxM78.tL_Atdr_K9yGCBAAx_Kbui_UqVNVHY_Atdr_K977v3t4l6sA-x-G6GEB-w3EH3A-9Nm45BnA-2G57AOt778-w3BLpKBH37-vHxM74w7-tGoJx4-x3z0t.0CFw%266%3d6N4NvU.y7C%26B4%3dSOXIW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

23-05-2022

Mi inserisco nella sterile polemica innescata dal Pd che sostanzialmente afferma che ci appropriamo di meriti altrui, magnificando progetti iniziati nel precedente mandato.

Ebbene, credo che un’affermazione più lontana dalla realtà dei fatti non esista. In primo luogo il Gad ed i giardini del Grattacielo, che oggi hanno cambiato volto grazie al lavoro del collega vice sindaco, sono sotto gli occhi di tutti.

Ma non solo. Sin dalla campagna elettorale abbiamo promesso e poi attuato un imponente “piano straordinario di manutenzione ordinaria” della Città, convinti come siamo di interpretare i desideri e le esigenze dei ferraresi (e le elezioni ci hanno dato ampiamente ragione); la nostra città è stata trascurata (ed uso un eufemismo) sotto l’aspetto del decoro oltre che della sicurezza per troppi anni.

Abbiamo completato – è vero – diversi progetti della vecchia Amministrazione (ma questo avviene in tutto il mondo: per realizzare opere pubbliche occorrono anni), ma li abbiamo migliorati apportando modifiche sostanziali che hanno evitato alla nostra città un’ulteriore cementificazione massiccia: ricordo il parcheggio multipiano ex Mof, ideato dalla vecchia Giunta addirittura inizialmente come parcheggio sotterraneo poi diventato improvvisamente multipiano, al posto del quale, grazie allo stimolo di alcuni consiglieri, sorgerà un’isola verde con parcheggio in fase di progettazione da una architetto di fama mondiale, cancellando un totale di 140 mila metri cubi di cemento posizionati dalla vecchia Amministrazione in quella zona, anche lungo la Darsena. Non solo ma abbiamo evitato un’inutile nuova ciclabile (in corso Piave), rimodulato migliorandolo il progetto del parcheggio ex Pisa e interverremo per rendere più fruibile e sicura la nuova Darsena, certamente luogo bellissimo ma che contiene diverse “stravaganze” poco sicure (vedi passerella e area giochi).

Ma l’opposizione dimentica ad arte anche l’imponente lavoro di riqualificazione e miglioramento della Città che sin dal nostro insediamento stiamo portando avanti nelle frazioni e in città. Abbiamo trovato un Comune con marciapiedi e strade in condizioni a dire poco pietose e assolutamente pericolosi, abbandonati da anni, intere zone della città lasciate nel degrado più totale. Dal 2020 abbiamo avviato in questo settore investimenti mai visti prima. Solo nel verde pubblico quest’anno abbiamo investito 1.3 milioni di euro in più per dare decoro ai nostri parchi e zone verdi.

Le nostre Mura erano state abbandonate in preda alle erbacce e al degrado e con il progetto “1 km all’anno” stiamo finalmente restituendo loro dignità. Tutto il Comune è oggetto continuo di interventi, sempre dando massimo ascolto ai residenti, i veri giudici del lavoro di un’Amministrazione. Un esempio? Piazza Savonarola, oggi oggetto di entusiastica ammirazione di cittadini e turisti. Tutte cose che si trovano, nero su bianco, nelle nostre linee di mandato del giugno 2019 e concretamente realizzate.

Ma veniamo adesso alle grandi opere.

Con il PNRR abbiamo intercettato sino ad oggi più di 60 milioni di euro con i quali cambieremo volto all’area dell’ex Palazzo degli specchi (a tal proposito abbiamo avuto in eredità il dover fare i conti con una società del gruppo Parnasi – Ferrara 2007 srl!), a tanti luoghi delle frazioni (per

la prima volta nella storia il Piano di rigenerazione urbana finanziato dal PNRR porterà consistenti interventi su edifici abbandonati nelle frazioni, per es. il Palazzo di Marrara) e ai due brutti ingressi della città, quello di nord ovest e quello di San Giorgio. Stiamo lavorando (ed è nel Piano dei

Lavori Pubblici) per realizzare un nuovo Palazzo dello Sport (per il quale ci siamo candidati al bando sport del PNRR) degno di questo nome e atteso da anni dall’intero mondo dello sport.

Chiudo anticipando che quest’anno metteremo mano alla riqualificazione di piazza Sacrati e di piazza Gobetti, restituendo loro dignità e bellezza.

Lasciateci lavorare, i ferraresi sono con noi, con il nostro Sindaco e con la nostra voglia di fare del bene a Ferrara.

Andrea Maggi, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Ferrara

[A lezione nei campi. 600 studenti ferraresi aderiscono al progetto. Sindaco incontra scolaresche](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d1dKY6c%261%3dV%26n%3dUHe8X%264%3dW4dN%26P%3dhN9K_ruhu_35_7vSt_GA_ruhu_20BRw.77Jn5r6cI2Pn9.xO_ruhu_203JtCEDe_LfxP_VuY5WLc_ruhu_20p-GeTxJn9-30i-7pHpC-Ke0-M9Pd93Oi-0tMr570sC-p9eLxNcI3J-aF-5MoAtOtI-8Dn8p8o-C38oH9Ma-MrJl570s7w0.hN2G%26d%3dG0N6a5pv7G.IeN%26xN%3d1ZJc5&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

23-05-2022

(Ferrarar Rinasce)

DALLE CLASSI AI CAMPI PER IMPARARE IL CICLO DEL GRANO E LA BIODIVERSITÀ. SINDACO INCONTRA I RAGAZZI DEL PROGETTO PIVETTI: “CREIAMO CONSAPEVOLEZZA DELLA QUALITÀ DELLE NOSTRE MATERIE PRIME E DELLA STAGIONALITÀ DEI PRODOTTI”

Ferrara, 23 Mag – Dalle classi ai campi per conoscere i cicli che vanno dalla semina alla raccolta del grano. E poi: la lavorazione e gli impasti. Il percorso di formazione per giovanissimi studenti, firmato dalla Molini Pivetti di Renazzo (Cento), conta anche circa seicento alunni di Ferrara, di 45 classi. Questa mattina una trentina di loro, delle Quarte A e B della Manzoni, erano nei campi aziendali, insieme al sindaco Alan Fabbri. “Il Comune – ha detto il primo cittadino – partecipa attivamente a questo progetto, in una virtuosa partnership tra pubblico e privato, con lo scopo di generare diffusa conoscenza attorno alla materia prima d’eccellenza della nostra terra, alla stagionalità dei prodotti, alla biodiversità. L’obiettivo è creare piena consapevolezza del valore delle produzioni, delle fasi che portano dai campi alla tavola e sostenere l’amore per l’ambiente e la sua tutela, fin dalla giovanissima età”.

Si tratta della seconda volta per gli alunni ferraresi: a ottobre infatti avevano assistito alla semina. Alle due uscite didattiche si affianca anche la formazione online: l’azienda mette infatti a disposizione un portale – “Pivettihub.it” – con focus su tematiche specifiche. E il prossimo anno sono in programma altre due tappe sul campo, incentrate sulle caratteristiche del chicco di grano (con esami al microscopio), sulla macinazione e sugli impasti, realizzate in partnership col Centro agricoltura ambiente di Crevalcore.

Il percorso realizzato oggi dai ragazzi ha previsto una prima fase nel labirinto di grano: un tracciato disegnato nei campi che ripercorre tutte le fasi della coltivazione e le caratteristiche del cereale. Poi nella capanna del Parco dei Gorghi i giovani partecipanti hanno imparato i segreti della biodiversità, conoscendone in particolare uno degli insetti simbolo, le api, quindi l’approfondimento è stato rivolto al ciclo del miele e al mestiere dell’apicoltore. Tornati nei campi i ragazzi hanno avuto anche un momento di gioco in aree attrezzate, balle di fieno allestite a scopo ludico, spazi per correre nella natura.

L’azienda Molini Pivetti nasce nel 1875. Nei silos di via Alberelli viene conferita anche quota parte del grano prodotto a Ferrara. Il nome Pivetti rappresenta una galassia di più realtà industriali. Oggi il Gruppo comprende diverse società, come: la stessa Molini Pivetti e Molino di San Giovanni, Macè Frutta e G.P.S., che si occupa di trasporti. Annualmente sono circa diecimila le tonnellate di grano che viene macinato in azienda.

[“Q’eros. Oltre le nuvole”, gli ultimi Incas a Palazzo Roverella. Appuntamento culturale martedì 24 maggio 2022 alle 17](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3d8gIUCf%26y%3dR%26u%3dXFaEa%262%3dSAgL%26L%3doQ7G_yxfq_08_5rZw_E7_yxfq_9C0N4.05Fu8p2jLzLuB.vK_yxfq_9C1F1FC0l_OdtW_YsUBZKT_yxfq_9C46y2h8nL6-FsQ56-sB-1L3Ly6-nIv-LsQvDp-F14hP-32s8CQv-O2MlOrCs8.uKtI%26q%3dD2P949.KrK%26pP%3dDWBeH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

23-05-2022

(Comunicazione a cura dell’associazione De Humanitate Sanctae Annae)

Appuntamento culturale martedì 24 maggio 2022 a Palazzo Roverella, alle 17: il corpo di spedizione etnologico-fotografico, formato da Valerio Ballotta, Tommaso Vecchi e Alessandro Bergamini presenteranno il resoconto, attraverso immagini e racconti, del viaggio compiuto in Perù, a febbraio 2022, presso la popolazione dei Q’eros ultimi discendenti degli Incas sopravvissuti alla Conquista di Pizarro, sulla Cordigliera delle Ande, a sud del Cuzco, ai confini con la foresta amazzonica.

La spedizione, intitolata “Q’eros. Gli ultimi Incas – Andes Perù Expedition 2022”, è stata un vero e proprio viaggio alla scoperta di una popolazione Inca, quella dei Q’eros, che vive in condizioni estreme di vita – ad altitudini comprese tra i 4.000 e i 6.500 metri – senza elettricità, senz’acqua e priva di ogni agio del mondo occidentale. I Q’eros parlano quasi esclusivamente la lingua Inca, il Quechua, e si considerano i diretti discendenti dell’antico popolo incaico. Con i loro villaggi si sono insediati tra immense vallate, avvolte da coltri di nubi e freddi ghiacciai perenni. Ogni giornata è costituita soltanto da poche ore di luce, il resto è gelo e nebbia. Il centese Valerio Ballotta (direttore organizzativo del viaggio e del progetto espositivo), accompagnato dal fotografo concittadino Tommaso Vecchi e dal finalese Alessandro Bergamini – fotografo di fama internazionale e autore del libro – hanno permesso di riprendere alcuni dei volti di questo popolo assieme a panorami mozzafiato di una parte del mondo inesplorato.

Il libro, “Q’eros. Oltre le nuvole” (Ed. Ceribelli, 2022) illustra, con immagini stupende, elementi particolari e segreti di una popolazione unica e destinata probabilmente a perdere le proprie tradizioni a valle di una globalizzazione sempre più diffusa.

Coordinerà l’evento Riccardo Modestino.

[Cittadella dello sport, nuovo affidamento dei lavori per “gravi inadempimenti”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dJgBYOf%26r%3dV%267%3dX9eQa%26u%3dWMgE%26P%3d1QzK_AxYu_L8_xvlw_8A_AxYu_KC3RF.0xJ78i6vLsP7B.oO_AxYu_KCtJCF6Dx_OWxi_YlYNZDY_AxYu_KCiDC6t8gQg9xIr6-BMuMC-K1JEL-gAyFj66BtO8-IgQ8Oo.CCJr%269%3d6RyQvY.t0C%26Fy%3dVObDZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

23-05-2022

CITTADELLA DELLO SPORT, AL VIA SELEZIONE NUOVA IMPRESA, AGGIUDICAZIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE: LAVORI DA REALIZZARE PER UN MILIONE DI EURO

Ferrara, 23 maggio 2022 – Avrà tempo fino a mercoledì 25 maggio l’impresa Costruttori Qualificati Srl di Gravina di Puglia (BA) per sgomberare le aree, smaltire i rifiuti e consentire di proseguire la realizzazione della Cittadella dello sport, con un nuovo affidamento dei lavori. Il passaggio si è reso necessario dopo la risoluzione contrattuale con l’azienda pugliese – approvata il 14 aprile – per “gravi inadempimenti”.

Con un’altra impresa si sta intanto procedendo alla messa in sicurezza del cantiere, ai fini della successiva presa in consegna da parte del Comune. Comune che, nel frattempo, ha avviato la procedura di interpello per le altre imprese nella graduatoria del precedente appalto. A tal fine una lettera è già stata inviata a tutte le 189 realtà aziendali presenti nella lista. Al momento hanno risposto in 30 e quelle che si sono dichiarate disponibili a completare i lavori (il 20 per cento) saranno oggetto di verifica di congruità. “Qualora l’esito dell’interpello sia negativo, e purtroppo c’è da aspettarselo vista la situazione internazionale – tra impennate dei prezzi, rincari di energia e difficile reperimento delle materie prime -, si dovrà procedere a una nuova gara – spiega l’assessore Andrea Maggi -. Parliamo di un progetto di circa 1,5milioni di euro, con cofinanziamento, per il 50 per cento, della Regione Emilia-Romagna, a cui abbiamo scritto per rappresentare scenari e situazione del cantiere”. In particolare – continua Maggi – alla Regione abbiamo chiesto di riutilizzare i ribassi d’asta per realizzare una nuova procedura di gara, con prezzi aggiornati al 2022 e, per contenere i tempi di completamento della Cittadella, di effettuare gare distinte per tipologie omogenee di lavori”. Rispetto all’importo complessivo del progetto, di circa 1.5 milioni di euro, rimangono da eseguire lavori per circa 980mila euro. Si tratta, in particolare, dei costi relativi alle seguenti opere da realizzare: centro servizi, spogliatoi del pattinodromo, copertura del campo da tennis, copertura del campo di calcetto, campo da padel, illuminazione del velodromo. A questi si aggiungono i costi relativi agli oneri di sicurezza.

La nuova aggiudicazione dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2022. Per quanto riguarda gli spogliatoi del campo di atletica – precisa inoltre Maggi – si è trovato un accordo per il temporaneo utilizzo dei locali del tennis, che saranno riservati agli atleti del campo scuola. Per questo scopo realizzeremo alcuni interventi per risolvere alcune criticità idrauliche. Intanto stiamo valutando l’affidamento diretto, ad altra azienda, dell’intervento di completamento degli spogliatoi del campo scuola, pur nel permanere delle difficoltà legate alla congiuntura internazionale, tra aumento dei costi energetici, dei lavori edili e tempi di fornitura dilatati”.

(Ferrara Rinasce)

[Partecipate e Comune di Ferrara, sulle critiche del segretario comunale PD Talmelli interviene l’assessore Matteo Fornasini](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dIfBTNe%26r%3dQ%266%3dW9ZPZ%26u%3dRLfE%26K%3dzPzF_0wYp_K7_xqkv_86_0wYp_JB3ME.9xE67i1uKsK6A.oJ_0wYp_JBtEBE69w_NWsh_XlTMYDU_0wYp_JBoDB1s7gAxLwJzE-vE-s1BPkE-xKxDsOoD1.DzC4%260%3dsKARiR.6Az%269A%3dWBUPa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

23-05-2022

Stare fuori dal Consiglio Comunale non deve essere facile per Talmelli. Cerca ogni giorno scoop laddove non ve ne sono, si avventura in ragionamenti privi di ogni prudenza e raramente, quando gli va bene, riesce a non prendere topiche micidiali. Si vede che ultimamente la smania di dover affermare la propria esistenza politica lo induce a commentare cose di cui è lontanamente a conoscenza, mischiando considerazioni astratte a situazioni che di concreto non hanno nulla.

In primis sarebbe curioso capire quali pseudo tensioni della maggioranza (vorrei tanto conoscerle anche io) si andrebbero a sanare con un’operazione che riduce di fatto i costi di gestione. L’aritmetica ammetto sia una materia complicata ma la sottrazione è un concetto da scuola elementare.

Ciò detto, Talmelli dovrebbe sapere che per legge, organismi di controllo e vigilanza sono obbligatori. Quindi la nuova società avrà gli organismi che sono previsti per legge e che avranno il compito di vigilare. Per legge invece non è obbligatorio avere due società che sentono il peso degli anni e hanno la necessità di essere riorganizzate. Tra le altre cose, la catena di controllo invece di dilatarsi si riduce, avendo il Comune un controllo diretto e non più mediato su Ferrara Tua. Probabilmente Talmelli ha bisogno di recuperare qualche fondamento sulle società pubbliche ferraresi. Non parliamo di Fiera o di Asp perché credo sia oltremodo banale ricordare cosa è stato fatto in precedenza sotto la guida del suo partito….(buchi di bilancio e ipotesi di malaffare molto gravi) magari preferisco soffermarmi invece sui risparmi e sull’importante contenimento dei costi superflui che abbiamo ottenuto grazie alla nostra riorganizzazione delle società partecipate.

Tutte azioni che ci hanno consentito di risparmiare svariate decine di migliaia di euro di soldi pubblici l’anno. Ma un dirigente Pd che pensa che 70.000 euro siano pochi comprendo non ne possa apprezzare il valore. Rispetto alla gestione PD-TALMELLI delle società partecipata, in questi anni abbiamo infatti dimezzato il numero dei dirigenti delle società, passando da 6 (un numero spropositato e sproporzionato) a 3, impostato una revisione delle spese gestionali riportandole sotto controllo e agendo in tutti i settori possibili.

Inoltre e nonostante le pesanti ripercussioni della pandemia di questi due anni, abbiamo garantito sempre utili e bilanci in ordine di tutte le società. Anche questi risultati non scontati ed importanti consiglierebbero maggior attenzione nei commenti da parte di Talmelli.

Non mi soffermo nemmeno sulla necessità di “trasparenza”: il processo è stato lineare illustrato ai sindacati, dipendenti e informalmente anche al capogruppo del Pd in Consiglio comunale Colaiacovo (ma all’interno del Pd si parlano??!) e crediamo siano stati rispettati i passaggi necessari e fondamentali.

Ma il capolavoro lo si raggiunge quando si parla dell’oggetto sociale della nuova Ferrara Tua. Addirittura si parla di “pagamento di bollette”. Non mi risulta che le società del gruppo Holding emettano “bollette” comunque tralasciando l’ennesima inesattezza provo ad entrare nel merito. Confondere promozione e marketing territoriale con propaganda credo si commenti da solo. Io non vedo nulla di sbagliato nel prevedere che le società del gruppo possano occuparsi di nuovi servizi o avere nuove competenze, ad esempio sul versante della promozione e valorizzazione turistiche della nostra città. Chiaramente con analisi preventive e con corrispettivi certi, come è stato indicato nella seduta della Commissione consiliare competente, nella quale – giova ricordarlo a Talmelli – il PD non ha votato contro la proposta di delibera. Provo ad usare una metafora conclusiva richiamando anche un vecchio film di Daniele Lucchetti: “Il Portaborse”.

Noi abbiamo delle società che hanno già percorso 200.000 Km, probabilmente ne potrebbero fare altrettanti. Nel frattempo le manutenzioni necessarie sarebbero sempre più frequenti, i pezzi di ricambio difficili da trovare, la tenuta di strada pericolosamente precaria. A differenza di chi ci ha preceduto noi abbiamo a cuore tanto il futuro dei servizi da erogare ai nostri cittadini quanto la tutela e la garanzia del lavoro dei dipendenti delle nostre società. Concludendo, seppur sforzandomi, non riesco a capire come si possa pensare che una tale operazione metta a rischio i conti del Comune. Anche in questo caso si dimostra scarsa conoscenza dei meccanismi che regolano i rapporti tra le Aziende e l’Amministrazione. Mi spiace per Talmelli che si sta sempre più caratterizzando come colui che osa sempre e non ci prende mai.

Matteo Fornasini, assessore comunale alla Contabilità e Bilancio, Società partecipate, Commercio, Turismo

ILLUMINAZIONE ARTISTICA – Giovedì 26 maggio 2022 alle 18.30 alla sala Imbarcadero 1 in Castello a cura di Comune di Ferrara e Gruppo Hera. Il clic inaugurale affidato al sindaco Fabbri

[Appuntamento con il convegno “Il Castello Estense cambia luce” nella serata della prima accensione ufficiale della nuova illuminazione artistica del Monumento](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dHcGXMb%26w%3dU%265%3dTDdOW%26z%3dVKcJ%26O%3dyM5J_9tdt_J4_3ujs_C0_9tdt_I98QD.63I54n5tHxO58.tN_9tdt_I9yIABACv_Kbwg_UqXLVIZ_9tdt_I9lJ7NyNrFpHAH-nI5-Bw-76G79xGz-C3-6lMA8wF6-84NvG49-t4x6z4-wOt8-yL3El-MvKlNr-7p8z6lNr-4wFr-I3C44-o93El7t8yMz5r4lHy9-B9qCtBlFv-7pF34-yO6Ol-C3E6GzGlTzHy9-rK5C0Mt7r-7pF-4HyO48yN6.A5G3%267%3dxO0OnV.585%26C0%3dTGYOX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

23-05-2022

“Il Castello Estense cambia luce – Tecnologia e sostenibilità per emozionare con l’illuminazione” è il tema del convegno in programma giovedì 26 maggio 2022 alle 18.30 al Castello Estense (sala Imbarcadero 1) di Ferrara promosso da Comune di Ferrara e Gruppo Hera e organizzato con la partecipazione dell’Università di Ferrara e dell’Unione Astrofili Italiani. L’iniziativa, dedicata al valore dell’illuminazione pubblica per la qualità della vita, la sostenibilità ambientale e la valorizzazione del patrimonio culturale, consentirà in chiusura di assistere insieme all’accensione ufficiale della nuova illuminazione artistica del Castello Estense, a cura del sindaco di Ferrara Alan Fabbri.

Questo il calendario degli interventi del convegno: “La luce e l’uomo: come l’illuminazione artificiale impatti sulla salute” (Roberto Manfredini professore ordinario Medicina interna Università di Ferrara); “II paesaggio urbano dal giorno alla notte: metodi di progettazione dell’illuminazione per valorizzare il patrimonio storico” (Matteo Saraceni responsabile ingegneria Hera Luce); “Illuminazione pubblica ed economia circolare: il tool che misura la circolarità materica degli impianti” (Selena Mascia responsabile coordinamento Hera Luce); “L’inquinamento luminoso e la cultura del buio” (Mario Di Sora presidente Unione Astrofili Italiani).

(Comunicazione a cura Gruppo Hera e Comune di Ferrara)

