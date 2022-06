Corte Ue: La Spagna non ha adempiuto all’obbligo di prevedere la responsabilità dello Stato verso i singoli per i danni da violazione del diritto dell’Unione ( Sent C-278/20)

(AGENPARL) – mar 28 giugno 2022 COMMUNIQUE DE PRESSE n° 113/22

Arrêt de la Cour dans l’affaire C-278/20 | Commission/Espagne (Violation du droit de l’Union par

le législateur)

Responsabilité de l’État pour les dommages causés aux

particuliers par les violations du droit de l’Union : l’Espagne a

manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du principe

d’effectivité

La Cour estime en revanche que le régime de responsabilité de l’État législateur en cas

de violation du droit de l’Union ne porte pas atteinte au principe d’équivalence

Le principe de la responsabilité de l’État pour les dommages causés aux particuliers par les violations du

droit de l’Union qui lui sont imputables est inhérent au système des traités 1. Ce principe est valable quel

que soit l’organe de l’État membre dont l’action ou l’omission est à l’origine de cette violation. Les

particuliers lésés ont droit à réparation dès lors que les trois conditions d’engagement de la responsabilité

de l’État sont réunies : la règle de droit de l’Union violée doit avoir pour objet de conférer des droits aux

particuliers, la violation de cette règle doit être suffisamment caractérisée et il doit exister un lien de

causalité direct entre cette violation et le dommage subi par les particuliers. Cependant, c’est dans le

cadre du droit national de la responsabilité qu’il incombe à l’État de réparer les conséquences du préjudice

causé, étant entendu que les conditions fixées par les législations nationales en matière de réparation des

dommages ne sauraient être moins favorables que celles qui concernent des réclamations semblables de

nature interne (principe d’équivalence) et ne sauraient être aménagées de manière à rendre, en

pratique, impossible ou excessivement difficile l’obtention de la réparation (principe d’effectivité).

C’est en se fondant sur la violation de ces principes que la Commission européenne a introduit un recours

en manquement contre l’Espagne. En effet, à la suite de plaintes déposées par des particuliers, la

Commission a engagé une procédure EU Pilot 2 contre cet État membre, portant sur les articles 32 et 34 de

la loi 40/2015 relative au régime juridique du secteur public 3. Cette procédure, qui s’est avérée

infructueuse, a été clôturée et la Commission a ouvert une procédure d’infraction contre l’Espagne, en

demandant à la Cour de constater que cet État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en

vertu des principes d’effectivité et d’équivalence.

Par son arrêt de ce jour, la Cour, statuant en grande chambre, accueille partiellement le recours

de la Commission, en constatant que l’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en

vertu du principe d’effectivité en adoptant et en maintenant en vigueur les dispositions

contestées, en ce que ces dernières soumettent la réparation des dommages causés aux

particuliers par le législateur espagnol en raison d’une violation du droit de l’Union :

– à la condition qu’il existe une décision de la Cour déclarant l’incompatibilité de la norme ayant

rang de loi appliquée avec le droit de l’Union ;

– à la condition que le particulier lésé ait obtenu, devant n’importe quelle instance, une décision

définitive rejetant un recours formé contre l’acte administratif ayant causé le dommage, sans

prévoir d’exception pour les cas dans lesquels le dommage découle directement d’un acte ou

d’une omission du législateur, contraire au droit de l’Union, sans qu’il existe d’acte administratif

attaquable ;

– à un délai de prescription d’un an à compter de la publication au Journal officiel de l’Union

européenne de la décision de la Cour déclarant l’incompatibilité de la norme ayant rang de loi

appliquée avec le droit de l’Union, sans couvrir les cas dans lesquels une telle décision n’existe

pas, et

– à la condition que seuls peuvent faire l’objet d’une réparation les dommages survenus dans les

cinq ans précédant la date de cette publication, sauf disposition contraire contenue dans cette

décision.

En premier lieu, la Cour rappelle que subordonner la réparation, par l’État membre, du dommage qu’il a

causé à un particulier en violant le droit de l’Union à l’exigence d’une constatation préalable, par celle-ci,

d’un manquement au droit de l’Union imputable à cet État membre est contraire au principe d’effectivité

de ce droit 4. De même, la réparation du dommage causé par une violation du droit de l’Union imputable à

un État membre ne saurait être subordonnée à l’exigence selon laquelle l’existence d’une telle violation

résulte d’un arrêt rendu par la Cour à titre préjudiciel. Il s’ensuit que, en toute hypothèse, la réparation

du dommage causé par un État membre, y compris par le législateur national, en raison d’une

violation du droit de l’Union ne saurait, sauf à enfreindre le principe d’effectivité, être

subordonnée au prononcé préalable d’une décision de la Cour constatant un manquement de

l’État membre concerné au droit de l’Union ou de laquelle ressort l’incompatibilité avec le droit

de l’Union de l’acte ou de l’omission à l’origine du dommage.

En deuxième lieu, s’agissant de la responsabilité d’un État membre pour violation du droit de l’Union, la

personne lésée doit faire preuve d’une diligence raisonnable pour éviter le préjudice ou en limiter la

portée ; en revanche, il serait contraire au principe d’effectivité d’imposer aux personnes lésées

d’avoir systématiquement recours à toutes les voies de droit à leur disposition, même lorsque

cela serait source de difficultés excessives ou ne pourrait être raisonnablement exigé d’elles. Par

conséquent, si le droit de l’Union ne s’oppose pas à l’application d’une réglementation nationale qui

prévoit qu’un particulier ne peut obtenir la réparation d’un dommage dont il a omis de prévenir la

survenance en utilisant une voie de droit, ce n’est qu’à condition que l’utilisation de celle-ci ne soit pas

source de difficultés excessives ou puisse être raisonnablement exigée de la personne lésée. Toutefois,

lorsque le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du législateur contraire au droit de l’Union, sans

qu’existe un acte administratif que le particulier puisse attaquer, la condition que le particulier ait obtenu

une décision définitive rejetant son recours contre l’acte administratif rend impossible l’obtention d’une

réparation, le particulier lésé ne pouvant saisir une juridiction d’un recours.

En troisième lieu, en ce qui concerne le délai de prescription d’un an à compter de la publication au Journal

officiel de la décision de la Cour déclarant l’incompatibilité de la norme, étant donné que la réparation du

préjudice causé en raison d’une violation du droit de l’Union ne peut pas être soumise à la condition

qu’existe une telle décision, la Cour constate que la publication d’une telle décision au Journal

officiel ne saurait constituer le seul point de départ possible du délai de prescription de

l’action visant à engager la responsabilité du législateur national pour les violations du droit

de l’Union qui lui sont imputables.

Enfin, pour ce qui est de la condition que seuls peuvent faire l’objet d’une réparation les dommages

survenus dans les cinq ans précédant la date de publication d’une décision de la Cour qui constate un

manquement de l’État membre concerné au droit de l’Union ou de laquelle ressort l’incompatibilité avec le

droit de l’Union de l’acte ou de l’omission à l’origine du dommage, cette condition fait obstacle à ce que les

particuliers lésés puissent, dans tous les cas, obtenir une réparation adéquate de leur préjudice. S’il

appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de déterminer l’étendue de la

réparation ainsi que les règles relatives à l’évaluation des dommages causés par une violation du droit de

Voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame, C-46/93 et C-48/93.

l’Union, la réparation des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de

l’Union doit être adéquate au préjudice subi.

RAPPEL : Un recours en manquement, dirigé contre un État membre qui a manqué à ses obligations

découlant du droit de l’Union, peut être formé par la Commission ou par un autre État membre. Si le

manquement est constaté par la Cour de justice, l’État membre concerné doit se conformer à l’arrêt dans

les meilleurs délais.

Lorsque la Commission estime que l’État membre ne s’est pas conformé à l’arrêt, elle peut introduire un

nouveau recours demandant des sanctions pécuniaires. Toutefois, en cas de non communication des

mesures de transposition d’une directive à la Commission, sur sa proposition, des sanctions peuvent être

infligées par la Cour de justice, au stade du premier arrêt.

