(AGENPARL) – gio 09 giugno 2022 Corsi di nuoto, partenza il 13 giugno solo al raggiungimento del numero minimo

I corsi altrimenti inizieranno il 20 giugno. Le due settimane di giugno vedranno l’applicazione di una quota ridotta per la frequenza dei corsi

Il Comune di Montemurlo informa che i corsi di nuoto estivo con trasporto comunale partiranno dal 13 giugno al solo raggiungimento del numero minimo di cinque partecipanti. Nel caso non si dovesse raggiungere il minimo di iscrizioni il servizio partirà dal 20 giugno con la quota d’iscrizione ridotta pari a 70 euro per due settimane fino al 1 luglio. I corsi di nuoto sono destinati a bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni compresi (il trasporto è previsto solo fino ai 14 anni). Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 29 giugno. L’attività è promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Cgfs di Prato. I corsi di nuoto si svolgeranno a Prato nella piscina Galilei (via Marradi, 3) tutti i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi.

Fabiana Masi

