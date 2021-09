CATANZARO Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: CASI ATTIVI 254 (24 in reparto, 4 in terapia intensiva, 226 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.833 (10.684 guariti, 149 deceduti). Cosenza: CASI ATTIVI 1.429 (45 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.380 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 24.596 (23.980 guariti, 616 deceduti). Crotone: CASI ATTIVI 308 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 292 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.264 (7.156 guariti, 108 deceduti). Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.364 (83 in reparto, 8 in terapia intensiva, 2.273 isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25.435 (25.072 guariti, 363 deceduti). Vibo Valentia: CASI ATTIVI 306 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 297 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.927 (5.831 guariti, 96 deceduti). L’Asp di Catanzaro comunica 33 nuovi soggetti positivi di cui 4 residente fuori regione. L’Asp di Cosenza comunica 68 nuovi soggetti positivi di cui 3 residenti fuori regione. L’Asp di Reggio Calabria comunica 74 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione. (News&Com)

🔊 Listen to this