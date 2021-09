CATANZARO Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: CASI ATTIVI 220 (25 in reparto, 4 in terapia intensiva, 191 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.980 (10.830 guariti, 150 deceduti); Cosenza: CASI ATTIVI 1.604 (46 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1553 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25.088 (24.464 guariti, 624 deceduti); Crotone: CASI ATTIVI 415 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 403 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.397 (7.287 guariti, 110 deceduti); Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.050 (83 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.962 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26.497 (26.119 guariti, 378 deceduti); Vibo Valentia: CASI ATTIVI 193 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 185 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.079 (5.983 guariti, 96 deceduti): L’Asp di Reggio comunica 73 nuovi casi di cui 2 residenti fuori regione. (News&Com)

