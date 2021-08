COSENZA Non appena i due sono stati bloccati, il passeggero ha tentato, in modo goffo, di sbarazzarsi di alcuni involucri dalla portiera, prontamente recuperati dai Carabinieri, all’interno dei quali è stata trovata della marijuana. A quel punto i militari hanno avviato una minuziosa perquisizione personale e veicolare che ha permesso in poco tempo di trovare altra sostanza stupefacente. Alcuni involucri contenenti hashish e cocaina erano nascosti nel vestiario del conducente, insieme a una consistente somma di denaro in contanti, mentre altri sotto un tappetino del veicolo. Il denaro ammontava, invece, a 800 euro in banconote di vario taglio, di cui il guidatore non sapeva dare giustificazione: i carabinieri lo considerano provento dell’attività di spaccio. Tutto è stato sottoposto a sequestro penale. I due ragazzi, d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, sono stati arrestati e accusati del reato di detenzione di diverse sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. (News&Com)

