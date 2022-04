(AGENPARL) – mer 27 aprile 2022 Copasir. Malan (FdI): importante relazione sicurezza energetica

“La relazione sulla sicurezza energetica presentata dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica rappresenta un importante contributo in questo momento così delicato per l’Italia. Si tratta di importanti proposte che possono rappresentare una inversione di rotta rispetto a quella seguita negli ultimi 10 anni nei quali la dipendenza dalle forniture provenienti dalla Russia e da altre zone critiche del mondo è aumentata a dismisura. Ora si può e si deve rimediare. Ora il Governo si avvalga del lavoro svolto dal Comitato e in particolare dal suo presidente Adolfo Urso e dai relatori Arrigoni e Dieni”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

