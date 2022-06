(AGENPARL) – lun 06 giugno 2022 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022

In occasione delle consultazione referendarie del 12 giugno 2022 le Sezioni elettorali n. 7, n. 8 e n.

9 già ubicate presso la Scuola infanzia di Caldine, sono state trasferite presso i locali della Scuola

Primaria di Pian del Mugnone, Via Pian del Mugnone, 2.

Il trasferimento si è reso necessario a seguito della chiusura della Scuola di Caldine per interventi

strutturali indispensabili per le problematicità sismiche e statiche che sono state riscontrate dalle

verifiche effettuate.

Non è stato possibile individuare un luogo alternativo nella frazione di Caldine che rispettasse le

caratteristiche indicate dalla Prefettura.

“Al fine di limitare al massimo il disagio agli elettori delle Sezioni elettorali n. 7, n. 8 e n. 9” –

afferma il Sindaco Ravoni – “abbiamo messo a disposizione un servizio navetta che collegherà

Caldine – piazza dei Mezzadri con la nuova sede di seggio in Via Pian del Mugnone, 2 e viceversa.

Il servizio sarà gestito dalla Fratellanza Popolare Valle del Mugnone, che ringraziamo, e sarà

gratuito ma con prenotazione al n. 055/597177”.

