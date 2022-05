(AGENPARL) – sab 21 maggio 2022 ——————————–

Roma, 21 maggio 2022

Nuovo presidente CIA, le congratulazioni del presidente di Confagricoltura Giansanti

“Le mie personali congratulazioni e di tutta Confagricoltura al neo presidente della CIA-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini. A lui vanno i migliori auguri di buon lavoro, in un momento in cui settore primario è chiamato a dare un importante contributo all’intero Paese e all’Europa”.

Queste le parole del presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, in merito al risultato dell’assemblea elettiva dell’organizzazione agricola.

“Sono certo – continua Giansanti – che anche con il neo presidente lavoreremo in sintonia avendo ben chiari gli obiettivi che ci aspettano”.

“Un ringraziamento e un saluto affettuoso va al presidente uscente della CIA, Dino Scanavino, con il quale abbiamo lavorato nel coordinamento Agrinsieme con grande spirito di collaborazione”.

