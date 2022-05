(AGENPARL) – gio 26 maggio 2022 DA DOMANI IL CONVEGNO “STORIA DELLA COSMOLOGIA”

– Venerdì e sabato a Palazzo Albani le “Visioni dell’universo da

Galileo ai giorni nostri” –

Convegno di Studi

Storia della cosmologia.

Visioni dell’universo da Galileo ai giorni nostri.

Urbino, 27-28 maggio 2022

Lo studio del cosmo incarna indubitabilmente uno dei più antichi e impellenti desideri del genere

umano fin da quando i nostri primi antenati alzarono consapevolmente gli occhi al cielo. Ancora oggi

tante domande sui misteri dell’universo pretendono ancora di essere soddisfatte. Per dirne alcune: È

infinito? È unico? Si è originato veramente da un big bang? È un “tutto” definibile, e se sì, qual è

la sua struttura globale?

Tali affascinanti quesiti, moderni ma di antiche propaggini, possono assumere una veste

significativamente originale se indagati anche con il filtro sedimentato, ma mai definitivamente, della

storia. Ed è anche questo il senso del convegno Storia della cosmologia. Visioni dell’universo da

Galileo ai giorni nostri organizzato dal Dipartimento di Scienze Pure e Applicate dell’Università

di Urbino. Studiosi italiani di spicco internazionale converranno a Urbino il 27 e 28 maggio, nella

sede di Palazzo Albani in Via Timoteo Viti 10, proprio per soffermarsi sia su alcuni momenti

importanti che, dalla nascita della scienza moderna, hanno contribuito ad edificare la cosmologia

come approccio scientifico al cosmo, sia su alcune immagini dell’universo che essa ci ha nel tempo

restituito, ma anche per riflettere sulle nuove straordinarie prospettive che ci attendono, in specie la

nuova cosmologia delle onde gravitazionali.

Il convegno si terrà in modalità mista.

In presenza (rispettando le normative anti-covid) a Palazzo Albani, Via Timoteo Viti n. 10, Aula D1

Online su Zoom al seguente link (valido per entrambe le giornate):

PROGRAMMA

VENERDÌ 27 MAGGIO

14.30-14.45 Apertura dei lavori e saluti: Vieri Fusi (Prorettore Vicario dell’Università di

Urbino), Elena Canadelli (Università di Padova/Presidente della Società Italiana di Storia

della Scienza)

14.45-15.45 Franco Giudice (Università di Bergamo): Galileo e la cosmologia copernicana

15.45-16.45 Michele Camerota (Università di Cagliari/Accademia Nazionale dei

Lincei): Arthur Koestler storico dell’astronomia. Rileggendo The Sleepwalkers

Palazzo Bonaventura – Via Saffi, 2 – 61029 Urbino PU

16.45-17.00 Pausa caffè

17.00-18.00 Enrico Giannetto (Università di Bergamo): Fred Hoyle e la legge di creazione

dell’universo

18.00-19.00 Giovanni Macchia (Università di Urbino): Un dibattito sull’espansione

dell’universo all’alba della moderna cosmologia

20.00 Cena

SABATO 28 MAGGIO

9.00-10.00 Silvia De Bianchi (Università di Milano): Ipotiposi e cosmologia nella Critica del

Giudizio: sui molti modi di pensare l’universo

10.00-11.00 Adele La Rana (Università di Verona): Le onde gravitazionali come messaggeri

cosmologici: storia di una ricerca alle origini

11.00-11.30 Pausa caffè

11.30-12.30 Enrico Cinti (Università di Urbino, Università di Ginevra), Alberto

Corti (Università di Urbino/Università di Ginevra), Vincenzo Fano (Università di

Urbino), Marco Sanchioni (Università di Urbino): L’argomento dimenticato di Reichenbach,

o dell’importanza dell’universo su larga scala per la filosofia

13.15 Pranzo

