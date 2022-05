(AGENPARL) – mar 17 maggio 2022 Comune di Gualdo

Tadino

I sostegni al comparto della ceramica si concretizzano con i Decreti attuativi

approvati ieri dal MISE.

Sono disponibili per i ceramisti gualdesi e non solo 5 milioni di euro destinati alla valorizzazione

dell’attività nel settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità.

Una grande possibilità, quindi, a disposizione anche dei ceramisti di Gualdo Tadino (ma la misura è

rivolta ai ceramisti di tutta Italia) di attingere risorse, dunque, che serviranno a rilanciare il comparto,

realizzando progetti di valorizzazione dell’attività della ceramica artistica e tradizionale e della

ceramica di qualità.

E’ stato infatti emanato lunedì 16 maggio dal Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto

attuativo, l’Avviso su “Valorizzazione ceramica – Realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla

valorizzazione dell’attività nel settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di

qualità”.

“Grazie al lavoro sinergico di questi anni tra le istituzioni locali e l’intergruppo parlamentare – ha

sottolineato il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – si è finalmente arrivati a questo

importante risultato, con risorse e tempi certi per il settore della ceramica artistica e tradizionale e della

ceramica di qualità.

Proprio ieri durante l’Assemblea Nazionale dell’AiCC (Associazione Italiana Città della Ceramica)

svoltasi a Faenza, ho avuto modo di sottolineare ancora una volta l’urgenza di prevedere aiuti ad un

settore così importante.

Ora sarà nostro compito coinvolgere gli artigiani e le imprese della ceramica per informarle

specificatamente sui contenuti dei Decreti attuativi emanati nella giornata di ieri da parte del MISE”.

La misura, che ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro, è volta a sostenere l’elaborazione e la

realizzazione di progetti destinati alla valorizzazione dell’attività nel settore della ceramica artistica e

tradizionale e della ceramica di qualità. Prevede un contributo in conto capitale per importi non

superiori all’80 per cento delle spese totali ammissibili ed è rivolto alle imprese che operano nel

settore della ceramica artistica e di qualità e della ceramica tradizionale, individuate con il codice

ATECO primario 23.41. (fabbricazione di vasellame e di altri articoli di uso domestico e da toletta di

ceramica; fabbricazione di statuette e di altri articoli ornamentali di ceramica; fabbricazione di

ceramica artistica e tradizionale; Dalla classe 23.41 sono ESCLUSE: fabbricazione di oggetti

bigiotteria, cfr. 32.13; fabbricazione di giocattoli di ceramica, cfr. 32.40)

L’importo, comunque, non potrà essere superiore a 50 mila euro per singola impresa.

Con questa misura si potranno finanziare progetti autonomi e funzionali, diretti a realizzare almeno

una delle seguenti finalità:

sviluppo di piattaforme informatiche dedicate al settore;

 sviluppo tecnologico dell’impresa;

 sviluppo industriale avente ad oggetto l’acquisto di uno o più macchinari nuovi di fabbrica. È

necessaria la dichiarazione liberatoria del fornitore attestante il requisito nuovo di fabbrica.

Sono ammissibili al contributo in conto capitale le seguenti spese:

 sostenute dal 17 maggio al 30 giugno 2022;

 direttamente finalizzate all’attività aziendale;

 relative a beni e servizi acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’impresa acquirente e

alle normali condizioni di mercato;

 effettuate attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità

ai titoli di spesa a cui si riferiscono.

Termini e modalità di presentazione delle domande

Le imprese presentano ad Invitalia le domande di agevolazione relative alle spese esclusivamente e, a

il modulo di domanda e la relazione tecnica di progetto. Le domande di contributo possono essere

presentate dalle imprese beneficiarie dal 1 giugno 2022 al 30 giugno 2022.

Le domande di rimborso dovranno contenere la relazione tecnica di progetto relativa alle attività e alle

spese effettuate, corredata da copia dei titoli giustificativi delle spese sostenute e dei titoli di

pagamento delle stesse.

La domanda dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante legale o dal titolare dell’impresa

beneficiaria.

Ciascuna impresa può presentare una sola istanza.

I contributi in conto capitale sono concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento a

sportello.

Invitalia procede in ordine cronologico di presentazione delle domande alla verifica dei requisiti

soggettivi ed oggettivi previsti dal presente decreto e alla verifica della correttezza e della conformità

della documentazione trasmessa.

Previa valutazione e approvazione da parte del Consiglio Nazionale Ceramico, il Ministero provvede,

tramite apposito decreto, alla concessione ed erogazione dei contributi relativi ai progetti per i quali

l’istruttoria si è conclusa positivamente.

La concessione dei contributi avviene per elenco, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle

domande e nei limiti delle risorse disponibili.

Contatti

Alle richieste di chiarimenti pervenute viene fornita una risposta attraverso le FAQ (risposte alle

domande frequenti). Non verranno date risposte a quesiti relativi a casi specifici ma solo a quelli

aventi carattere generale relativi all’interpretazione delle disposizioni attuative.

