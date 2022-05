(AGENPARL) – mar 03 maggio 2022 Fnp Cisl: Daniela Fumarola nominata nuova reggente

Alla Federazione dei pensionati arriva Daniela Fumarola. Dopo la richiesta del Consiglio generale rivolta alla segreteria confederale della Cisl di un periodo di reggenza per traghettare la Federazione dei pensionati fino alla nomina del nuovo segretario, a seguito della rinuncia alla propria ricandidatura per motivi di salute di Piero Ragazzini, la Confederazione di Via Po 21 ha scelto di incaricare come reggente il proprio segretario organizzativo, Daniela Fumarola, la quale dovrà accompagnare la Fnp Cisl fino alla nomina del nuovo segretario generale, compito che svolgerà insieme al comitato di reggenza formato da Patrizia Volponi, Emilio Didoné e Mimmo Di Matteo, già componenti della segreteria nazionale Fnp uscente.

Roma, 3 maggio 2022

