(AGENPARL) – mer 27 aprile 2022 ARCHEOLOGIA SUBACQUEA, RIPRENDONO LE INDAGINI SULLA “CANNONIERA DI ERACLEA”

Accolta dal Ministero della Cultura la proposta dell’amministrazione comunale per verificare lo stato di conservazione del relitto al largo del Mort. La campagna, finanziata dal Comune, sarà diretta dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per l’Area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso

Il Comune di Jesolo, sulla scia di una lunga serie di azioni volte alla conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale presente sul proprio territorio, in considerazione dell’importanza di estendere tale impegno anche al patrimonio subacqueo per una sua possibile valorizzazione e fruizione, ha proposto al Ministero della Cultura l’avvio di un nuovo progetto scientifico di archeologia costiera e subacquea.

