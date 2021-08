(AGENPARL) – lun 16 agosto 2021 POLIZIA DI STATO

QUESTURA DI RIMINI

Rimini, 16 agosto 2021

COMUNICATO STAMPA

Ruba nel complesso di una chiesa di Rivabella: arrestato 33enne salernitano

Alle ore 02:50 della scorsa notte arrivavano al 112 NUE numerose segnalazioni da parte di alcuni cittadini che riferivano di aver udito dei rumori di vetri infranti provenire da alcune stanze adibite a centro di raccolta degli indumenti per la Caritas Diocesana, nei pressi di una Chiesa sita in zona Rivabella. Giunti celermente sul posto, gli agenti constatavano che, nei pressi della discesa sotterranea che conduceva al complesso parrocchiale, vi era una piccozza da muratore e il vetro della porta d’ingresso dell’edificio infranto. I poliziotti, notavano che all’interno della struttura vi era una sagoma sospetta. Introdotti nello stabile, gli operatori sorprendevano un uomo con al collo rosari e collanine d’oro, che invano tentava di nascondersi alla loro vista con l’aiuto di un tendaggio. L’uomo sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso di collanine con crocifissi d’orate, un kway e un cacciavite.

Il ragazzo, un italiano di 33 anni della provincia di Salerno, con numerosi precedenti di polizia legati a furti perpetrati recentemente e con a carico un Foglio di Via dal Comune di Rimini, è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato.

