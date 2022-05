(AGENPARL) – dom 22 maggio 2022 [Regione Emilia-Romagna]

Data 22/05/2022

Coronavirus. L’aggiornamento in Emilia-Romagna: 1.688 nuovi positivi, 3.400 guariti. Ricoveri in calo nei reparti Covid (-12), stabili nelle terapie intensive

10.416 tamponi effettuati. Il 96,6% dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. L’età media dei nuovi positivi è di 47,4 anni. 7 i decessi

Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 16,2%, un valore comunque non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che nei giorni festivi è inferiore rispetto agli altri giorni e soprattutto i tamponi molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.

Vaccinazioni

Il conteggio progressivo delle dosi di vaccino somministrate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati e le dosi aggiuntive somministrate.

Tutte le informazioni sulla campagna: https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/ .

Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 36 (invariati rispetto a ieri), l’età media è di 66,4 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 991 (-12 rispetto a ieri, pari al -1,2%), età media 75,5 anni.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 3 a Parma (-1); 3 a Reggio Emilia (-1); 4 a Modena (invariato); 11 a Bologna (+1); 1 a Imola (invariato); 4 a Ferrara (invariato); 1 a Ravenna (+1); 2 a Forlì (invariato); 2 a Cesena (invariato); 4 a Rimini (invariato).

Contagi

L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 47,4 anni.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 321 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 305.064), seguita da Modena (256 su 229.695); poi Parma (194 su 124.179), Ravenna (185 su 136.296), Reggio Emilia (174 su 167.266), e Ferrara (136 su 102.223); quindi, Rimini (109 su 137.838), Cesena (108 su 81.322), Forlì (80 su 68.117), Piacenza (67 su 76.985) e infine il Circondario imolese (58 su 45.539).

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 30.584 (-1.718). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 29.557 (-1.706), il 96,6% del totale dei casi attivi.

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Guariti e deceduti

Purtroppo, si registrano 7 decessi:

– 1 in provincia di Ravenna (una donna 76 anni)

– 3 in provincia di Forlì-Cesena (tre donne di 86, 88 e 93 anni)

– 3 in provincia di Rimini (una donna di 52 anni e un uomo di 89 anni; un uomo di 88 anni deceduto a Rimini ma residente extra regione).

Non si registrano decessi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e nel Circondario Imolese.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 16.862.

