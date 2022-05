(AGENPARL) – sab 21 maggio 2022 Cordiali saluti,

AMMINISTRATIVE: BOCCIA, CON MELUCCI CONTINUA IL RISCATTO DI TARANTO. CITTA’ DEL MARE E DELLA CULTURA

“Non solo Ilva. Il Partito Democratico, con tutta la coalizione progressista unita, guiderà la trasformazione della città dei due mari con un grande sindaco come Rinaldo Melucci. Non abbiamo avuto nemmeno un dubbio di un secondo nel ricandidare il Sindaco Melucci, con il massimo sostegno di tutti, dopo l’agguato notturno della destra e dei loro alleati in uno studio notarile. Avevano interrotto una storia fatta di riscatto del mare, dei servizi, della cultura, dello sviluppo sostenibile, della riqualificazione urbana di tutte le periferie e della nuova centralità del vecchio e bellissimo centro storico. Arriva il Pnrr, fortemente voluto e ottenuto dal governo giallorosso, e la destra a Taranto che fa? Non solo non si vergognano di aver votato contro il Pnrr in Parlamento ma pretendono di gestire quelle risorse su un’idea di città lontana anni luce dalle motivazioni che ci portarono a ottenere quel successo: la riduzione delle diseguaglianze. È per questo che serve un Sindaco come Melucci. Un sindaco che farà della scuola pubblica, della sanità pubblica, della lotta al consumo del suolo e della battaglia per l’ambiente, a partire dalla totale decarbonizzazione di Ilva, un punto fermo anche dell’attuazione del Pnrr”. Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, intervenendo a Taranto alla presentazione della lista del Partito democratico in sostegno del candidato sindaco Rinaldo Melucci alle prossime amministrative.

