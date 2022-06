(AGENPARL) – gio 09 giugno 2022 Clima: Bernini e Barelli, risoluzione FI in Parlamento per impegnare il governo a fermare in Europa il blocco delle auto non elettriche dal 2035

“Il comparto delle automobili e i posti di lavoro di questo indotto, per Forza Italia, sono sacri.

Il nostro partito, in tempi strettissimi, presenterà una risoluzione sull’automotive per chiedere al Governo di bloccare, in Consiglio europeo e in Consiglio Ambiente, quanto stabilito con il cosiddetto Fit for 55”, lo dichiarano in una nota i presidenti dei gruppi di Forza Italia al Senato e alla Camera, Anna Maria Bernini e Paolo Barelli.

“Lo stop alla vendita di auto non elettriche, a partire dal 2035 – continuano Bernini e Barelli nella nota -, è un autogol per l’Italia, l’Europa e l’Occidente e al contempo un assist senza precedenti alla Cina che e’ la principale produttrice di batterie per le auto. Stiamo lavorando, in ogni sede, quindi, per porre rimedio a un errore gravissimo, causato da uno dei tanti slogan ideologici del Pd e delle sinistre, che avrà un impatto negativo non solo in termini produttivi e occupazionali, ma anche ambientali.

Forza Italia e’ e sarà sempre sempre favorevole a una transizione ecologica all’insegna della sostenibilità economica, sociale e ambientale, ma questo auspicabile percorso è, purtroppo, lontano anni luce da quello che è stato delineato dal voto di ieri in Europa”.

