(AGENPARL) – ven 24 giugno 2022 CIS CALABRIA: TRIPODI (FI), GRAZIE A MINISTRO CARFAGNA RAGGIUNTO RISULTATO STORICO

“Il Contratto Istituzionale di Sviluppo ‘Svelare bellezza’, firmato nei giorni scorsi dal ministro per il Sud Mara Carfagna e riservato al territorio calabrese, rappresenta un risultato storico. Sono stati infatti individuati 890 interventi e tra questi 110 interventi a priorità alta, che riceveranno da subito, in quanto immediatamente cantierabili, un finanziamento pari a 226,97 milioni di euro provenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Gli interventi sono distribuiti lungo tutto il territorio regionale e riguardano tantissimi comuni anche in provincia di Reggio Calabria tra cui Gioia Tauro, Gioiosa Ionica, Taurianova, Palmi, Siderno, Bagnara Calabra, Roccella Ionica, Bova Marina, Gerace, San Luca, Giffone, Galatro, Africo, Samo, Sant’Ilario, Platì, Palizzi, Motta San Giovanni, Cinquefrondi, Cittanova, Cardeto, Casignana, Melicuccà, Laganadi, Caraffa del bianco, Laureana di Borrello e l’ente Parco Aspromonte. Grazie alla sottoscrizione di questi contratti e al prezioso lavoro della ministra Carfagna sarà finalmente valorizzato il nostro territorio, perché si tratta di interventi che riguardano l’ambiente, la valorizzazione delle risorse naturali e la riqualificazione urbana, seguiti da quelli dei comparti della cultura e del turismo e dalla tutela delle minoranze etno-linguistiche. Presto inoltre saranno finanziati altri progetti a seguito di ulteriori disponibilità di risorse. Si tratta di un passo concreto al netto di sterili chiacchiere della politica politicante, per dare lo slancio di cui il territorio necessita”. Lo dichiara in una nota Maria Tripodi, deputata reggina di Forza Italia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this