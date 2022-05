(AGENPARL) – mar 03 maggio 2022 Artigiani della lana crescono tra i banchi di scuola all’IPSIA Giorgi di Potenza, grazie al progetto WOOL di cui è partner la Camera di commercio della Basilicata

Potenza, 3 maggio 2022 – 36 studenti e studentesse dell'IPSIA (Istituto Professionale) "G. Giorgi" di Potenza, guidati da un’artigiana lucana, hanno appena iniziato un percorso formativo denominato "Lana e dintorni" per lo scambio di competenze sulla lavorazione della lana. L’iniziativa è stata ideata e promossa dalla Camera di commercio della Basilicata come partner del progetto europeo WOOL (“WOOL AS OUTSTANDING OPPORTUNITY FOR LEVERAGE), a valere sul Programma Interreg Europe 2014-2020 finanziato dalla Commissione Europea.

L'Ente Camerale, in attuazione delle attività progettuali, ha ideato la creazione di un percorso che si articola in quattro moduli formativi, ognuno dei quali affronta aspetti specifici in materia di produzione e commercializzazione di prodotti del settore laniero. Il primo modulo, "Esercitazione di tessitura e produzione di prodotti in lana", è in corso di svolgimento. I successivi riguarderanno “Fibre Filati e Filatura”, “Ciclo di tessitura della lana”, “I prodotti in lana ed il loro mercato”.

Obiettivo concreto del percorso è provare a fornire ai ragazzi competenze nella produzione, trasformazione, realizzazione e commercializzazione di manufatti in lana, prodotto che oggi vive una crisi di mercato ma che in ottica di economia circolare può essere trasformato da rifiuto a risorsa, magari utilizzando la creatività e dando valore alla riduzione dell’impatto ambientale, all’impegno a riqualificare l’artigianato tradizionale, a valorizzare la produzione lenta e in piccoli lotti.

🔊 Listen to this