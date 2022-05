(AGENPARL) – mar 10 maggio 2022 Servizio Informazione e Comunicazione

DOTT. S.D. SCARAFINO

Via Garibaldi n. 6, 70043 Monopoli (BA)

COMUNICATO STAMPA N.5464

11 maggio 2022

Catalogo della mostra “Racconti di crete e di scatti”

La presentazione venerdì 13 maggio 2022 alle ore 18. Intervento artistico dell’attore Paolo Panaro

È fissata per venerdì 13 maggio 2022, alle ore 18.00, al castello di Monopoli la presentazione del catalogo “Racconti di crete e scatti” di Roberto Montemurro e Giuseppe DI Palma, pubblicazione legata alla mostra in corso al castello di Monopoli fino all’8 giugno.

Nel corso della serata sono in programma i saluti del Sindaco di Monopoli, Angelo Annese e dell’Assessore alla Cultura, Rosanna Perricci.

🔊 Listen to this