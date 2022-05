(AGENPARL) – gio 12 maggio 2022 Comune di Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 12 maggio 2022

comunicato stampa

In alleato la cartina con i percorsi alternativi per il comunicato “Nuova rotatoria SS16 – via Montescudo: da mercoledì 18 maggio riapre la Statale 16 in entrambi i sensi di marcia e si chiude un tratto di via Flaminia Conca. Il cantiere consentirà anche il rifacimento da parte di Hera della rete fognaria a servizio dell’abitato”

🔊 Listen to this