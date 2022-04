(AGENPARL) – mar 05 aprile 2022 Carcere Ivrea: Giglio Vigna (Lega), detenuto marocchino cerca di strangolare agente. Interrogazione a Cartabia

Roma, 5 apr – “Un agente della polizia penitenziaria in servizio al carcere di Ivrea è stato preso per il collo, nel reparto isolamento, da un detenuto di origini marocchine che ha tentato di strangolarlo. La mia personale solidarietà e vicinanza all’agente aggredito ed ai colleghi intervenuti per evitare il peggio. Su quanto accaduto presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro Cartabia non solo per denunciare l’ennesima violenza alle nostre forze dell’ordine, ma per sottolineare l’importanza di equipaggiare anche gli agenti di polizia penitenzia di strumenti di difesa, come il Taser, come più volte richiesto dal Sindacato Autonomo Ruolo Agenti Penitenziaria (S.A.R.A.P.)”.

Così il deputato piemontese della Lega Alessandro Giglio Vigna

🔊 Listen to this