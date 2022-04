(AGENPARL) – ven 22 aprile 2022 Cantiere rete antincendio di Venezia: un’ordinanza vieta il transito in calle Scaleter e calle Pedrocchi dal 26 aprile al 21 maggio

L’Area Lavori pubblici del Comune di Venezia informa che da martedì 26 aprile e fino a sabato 21 maggio, dalle ore 8 alle 17, sarà vietato il transito pedonale in calle del Scaleter e calle Pedrocchi, a Dorsoduro.

Le modifiche alla viabilità si rendono necessarie per consentire in sicurezza i lavori di posa delle tubature nell’ambito della realizzazione della rete antincendio di Venezia.

Sarà sempre e comunque garantito l’accesso alle proprietà private.

[Leggi l’ordinanza](https://www.comune.venezia.it/it/content/231-3).

Venezia, 22 aprile 2022

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

